Журнал Time вперше в історії назвав «Дитину року»

Журнал Time вперше за свою історію почав відзначати не тільки найвпливовіших дорослих, а й дітей. Першою відзнаку «Дитина року» від видання отримала 15-річна школярка з Колорадо (США) Гітанджалі Рао, яка вже зараз має кілька успішних наукових проєктів. Про це повідомили у виданні.

Молода науковиця вивчає штучний інтелект та технологію сенсорів карбонових нанотрубок, а набуті знання застосовує на практиці – для боротьби з кібербулінгом та забрудненням води.

Рао розповіла, що вперше почала думати про застосування науки та технологій для змін у соціумі ще у другому-третьому класі.

«Мені було близько 10 років, коли я сказала батькам, що хочу вивчати технологію вимірювання вуглецевих нанотрубок у дослідницькій лабораторії якості води у Денвері», – розповіла дівчина.

Introducing the first-ever Kid of the Year, Gitanjali Rao https://t.co/Hvgu3GLoNs pic.twitter.com/4zORbRiGMU