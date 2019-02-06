11 кандидатів у президенти звернулися до поліції за охороною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кожен кандидат має право звернутися у Національну поліцію для того, щоб отримати охорону

Вже 11 кандидатів у президенти звернулися до поліції за наданням їм охорони.

Про це на засіданні комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє «Укрінформ».

«Зараз кожен кандидат в президенти має від нас пропозицію, - я багато разів казав про це публічно — має можливість звернутися у Національну поліцію для того, щоб отримати поліцейську охорону для реалізації своїх повноважень кандидата в президенти. Таких людей вже 11, які скористалися цією пропозицією», - сказав Аваков.

Водночас він наголосив, що в Україні не може бути жодних громадських чи парамілітарних угрупувань, які підмінятимуть силові функції держави, тому що такі повноваження належать виключно Нацполіції і Нацгвардії.

«Жодне інше парамілітарне угрупування не зможе на себе це взяти, ми будемо жорстко це все припиняти. Так, на жаль, у нас є випадки, коли групи молодих осіб, тією чи іншою мірою організовані, супроводжують тури кандидатів у Президенти», - додав міністр.

За його словами, якщо певний кандидат у президенти вважає, що в момент якогось мітингу чи події на нього готується провокація, то правоохоронці супроводжуватимуть його «гласно чи негласно, для того, щоб забезпечити порядок».