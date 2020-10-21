120 «слуг народу» перед виборами їдуть на Донбас: що вони там робитимуть



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Поїздка нардепв на Донбас триватиме два дні. фото з фейсбуку Євгенії Кравчук

Депутати проведуть ніч біля лінії розмежування

У середу вранці, 21 жовтня, народні депутати від «Слуги народу» вирушили на Донбас. Вони їдуть на лінію розмежування, де залишаться ночувати.

Про це розповів нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура, пише РБК-Україна

«Сьогодні о шостій годині вже депутати поїхали. Далі там будуть уздовж лінії розмежування розподілятися по бригадах, по групах і будуть там ночувати, а завтра повернуться. Будуть спілкуватися з військовослужбовцями, місцевим населенням. Я думаю, що просто будуть спілкуватися, щоб дізнатися, яка там ситуація», - повідомив він.

Заступниця голови фракції Євгенія Кравчук провладної партії повідомила, що це добровільна поїздка. Частина депутатів не поїхали за станом здоров‘я – хворіють або нещодавно перехворіли, або ж зайняті на виборах, оскільки є керівниками організацій, кураторами виборів.

Нагадаємо, вчора під час звернення до Верховної Ради президент Володимир Зеленський, заявив, що 120 депутатів від «Слуги народу» вирушать на Донбас, щоб «почути про ситуацію там не з соцмереж, а від військових і місцевих жителів».

Зазначимо, за останню добу бойовики на Донбасі шість разів порушили перемир'я. В результаті обстрілу один український захисник отримав поранення. Від початку доби обстрілів поки не було.