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    45% українців проти вільної економічної зони на Донбасі – опитування

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    45% українців проти вільної економічної зони на Донбасі – опитування

    Соціологи поставили українцям питання, яке ініціював президент

    Майже половина українців - 45% опитаних - не підтримують ідею надання статусу «вільної економічної зони» Донецькій і Луганській областям. Водночас 33,5% схвалюють таку ініціативу.

    Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

    «45% серед усіх респондентів не підтримують надання «вільної економічної зони» Донецькій і Луганській областям. Підтримують надання – 33,5%», - йдеться в повідомленні.

    Відмовились відповідати на це питання - 20,5% респондентів.

    При цьому рівень підтримки цієї ініціативи зростає із Заходу на Схід з 27% до 46%.

    Так, на Заході України ВЕЗ для двох областей підтримують 27,1% громадян, не підтримують - 53,1%, у Центрі підтримують 28,1%, не підтримують - 50,1%, на Півдні підтримують 37,1%, не підтримують - 32,7%, на Сході (в т.ч. Донбасі) підтримують 45,8%, не підтримують - 35,5%.

    Крім цього, респондентам ставилося запитання «А що саме, на Вашу думку, означає «вільна економічна зона»?» у відкритій формі, тобто респонденти «своїми словами» говорили, що саме вони розуміють.

    Загалом 32% респондентів повідомили, що вони не можуть відповісти на запитання. Решта 68% дали відповіді, які, з одного боку, демонструють строкатість розуміння «вільної економічної зони». З іншого боку, багато відповідей респондентів скоріше свідчать про відсутність належного поінформованого розуміння, про що саме йде мова, зазначають соціологи.

    Також думки респондентів розділились у питанні, чи є ініційоване президентом Володимиром Зеленським всенародне опитування у день місцевих виборів щирим наміром почути думку більшості чи це політична технологія для досягнення власних цілей. Зокрема, 44% вважають, що це – щирий намір, 44% вважають це політичною технологією.

    Разом з тим більшість опитаних мають намір взяти участь у такому «опитуванні» в день виборів - 54,6%, не братимуть участі - 35,8%.

    Опитування проводилось з 17 до 19 жовтня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включались території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 505 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 4,5% для показників близьких до 50%, 3,9% — для показників близьких до 25%, 2,7% — для показників близьких до 10%.
    Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

    14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

    15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

    Також 15 жовтня у мережу «злили» усі п'ять питань Зеленського до народу.

    16 жовтня, Зеленський озвучив останні три питання «всеукраїнського опитування». Запитання стосуються скорочення кількості депутатів, легалізації канабісу та підняття питання на міжнародному рівні про Будапештський меморандум. 

     

    бойовики на Донбасі Донбас соцопитування економіка вибори бізнес Володимир Зеленський
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