  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Доба на Донбасі: одний військовий поранений

    • Розсилка
    Унаслідок ворожого пострілу один український захисник зазнав акубаротравми - Доба на Донбасі: одний військовий поранений
    Унаслідок ворожого пострілу один український захисник зазнав акубаротравми

    Бойовики шість разів порушили «режим тиші»

    Упродовж минулої доби, 20 жовтня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

    Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

    Режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушували неподалік Світлодарська та Майорська, де провокували наших захисників зі стрілецької зброї, та тричі поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці зафіксовано застосування противником гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    На жаль, унаслідок ворожого пострілу один український захисник зазнав акубаротравми. Військовослужбовця оперативно доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна задовільний. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку Збройних Сил України.

    Окрім того, на Приазов’ї, у районі населеного пункту Павлопіль, всупереч досягнутим домовленостям зафіксовано проліт БПЛА противника типу «Квадрокоптер» із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили ворожий безпілотник, що унеможливило його подальше використання.

    Від початку поточної доби, 21 жовтня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Водночас українські воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

    Ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою українськими захисниками.

    бойовики на Донбасі Донбас Авдіївка Операція Об’єднаних сил безпілотник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies