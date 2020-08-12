Готуємося до Маковея: що святять у церкві і як зібрати «маковійчик»



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На Маковея святили також свіжовикачаний мед у стільниках

Першим з трьох літніх свят на честь Спасителя є Медовий спас - 14 серпня

За традицією на службу в храм необхідно взяти баночку меду нового врожаю, мак і воду. Освячений мед заведено залишати у церкві як милостиню.

14 серпня в Медовий спас також освячують букети-обереги. Такий букет називають «маковійчик».

Він складається з польових трав і квітів - калини, соняшника, материнки, волошки, чорнобривців, м'яти, буркуна, колосків вівса, полину і обов'язково макових голівок.

Вірили, якщо квіти з такого букета вплести у волосся, вони будуть залишатися густими і пишними.

Кожен елемент святкового «маковійчика» мав символічне значення. Полин слугував талісманом від всілякої напасті та сповнював здоров’ям, волошка – дарувала мир усій родині, сонях – втілював небесне світило, а головки маку у букеті – нагадували про Великих мучеників.

Вважається, що вода на Медовий спас володіє цілющою силою, тому в свято в храмах проходить мале водосвяття. І якщо ви не знали, що святити в церкві на Медовий спас, обов'язково візьміть на службу баночку з водою.

Народний рецепт здоров'я дуже простий: після освячення святкових продуктів, потрібно з'їсти ложку меду і запити трьома ковтками освяченої води, і хвороби не страшні.

Викидати освячені «маковійчики» категорично не можна, адже для господарів дому вони слугують оберегом, який варто покласти поблизу ікон.

За образами вони зберігаються аж до весни. Наші пращури вірили у магічну силу такого букету і часто обсипали ним власну оселю, щоб нечиста сила йшла геть. Також освячені головки маку клали під подушки дітям, щоб їхній сон був спокійним.