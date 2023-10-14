14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не можна вживати алкогольні напої

14 жовтня відзначається День створення УПА, Всесвітній день спірометрії і легеневого здоров'я, Міжнародний день африканських пінгвінів та Всесвітній день стандартизації. Віряни вшановують пам'ять святої Параскеви Сербської.

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День створення УПА

14 жовтня відзначають День створення УПА. УПА, що була активною у 1940-х роках, є символом боротьби за незалежність України. Ця армія боролася проти німецької окупації, польських сил та СРСР, намагаючись створити незалежну Українську державу.

Українська повстанська армія (УПА) є однією з найбільш обговорюваних тем в історії України. Це військово-політичне формування діяло в Україні протягом 1942-1960 років і стало символом боротьби за незалежність країни.

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УПА була створена як озброєне крило ОУНР. Перші загони УПА, відомі як Поліська Січ, були сформовані Тарасом Бульбою-Боровцем 28 червня 1941 року. Члени ОУН спочатку не підтримували збройну боротьбу проти німців, але активізували свою діяльність з весни 1943 року. Згідно з позицією ОУН, офіційною датою створення УПА вважається 1942 рік, хоча деякі історики вважають цю дату умовною.

Всесвітній день спірометрії і легеневого здоров'я

Спірометрія – визначення об’єму легень за допомогою спірометра. Людині затискають носа, вона набирає якомога більше повітря та видихає його у трубку, під’єднану до пристрою. Комп’ютер аналізує силу, час та ємність видиху. Отримані дані застосовуються при діагностиці легень та серця.

Основна мета події – звернути увагу людей на проблеми, які стосуються здоров’я дихальної системи. Активісти пропагують здоровий спосіб життя, а також заохочують проводити регулярні обстеження органів дихання. Така стратегія допомагає вирахувати проблеми з диханням ще на ранніх стадіях, що істотно полегшує лікування.

Міжнародний день африканських пінгвінів

Міжнародний день африканських пінгвінів також називають Днем обізнаності про пінгвінів та відзначають у другу суботу жовтня. У південній півкулі мешкають 17 різновидів пінгвінів, причому в Африці – лише один вид.

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Ареал африканських пінгвінів знаходиться на південному піщаному узбережжі континенту, де птахи дуже добре себе почувають. Вони полюбляють робити гнізда на численних острівцях поблизу материка.

Кількість пінгвінів в Африці постійно зменшується. Згідно зі статистикою на 2012 рік, популяція пінгвінів на континенті становила лише 2% у порівнянні з тим, що було у 1930 році. Зараз вид знаходиться під загрозою зникнення.

Всесвітній день стандартизації

14 жовтня 1946 р. у Великобританії представники 25 країн вперше провели конференцію зі стандартизації. Учасники заходу прийняли рішення заснувати Міжнародну організацію зі стандартизації, створення якої відбулося через рік. У 1970 р. від президента організації надійшла пропозиція відзначати Всесвітній день стандартизації (World Standards Day), щоб акцентувати важливість єдиних норм і стандартів у міжнародній економіці. Відтоді щорічно 14 жовтня світ вітає спеціалістів, які займаються нормотворчою діяльністю.

Яке сьогодні релігійне свято

14 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святої Параскеви Сербської. Народилася вона в місті Епіват, що на березі Мармурового моря в тій самій сім'ї, що й єпископ Мадітоса – Епіфаній. Коли померли її батьки, дівчина весь свій спадок віддала біднякам, а сама вирушила до Константинополя, щоб там прийняти чернечий постриг. Згодом вона вирушила до Святої Землі на паломництво, оселилася в Йорданській долині і провела там 2 роки. Там вона і померла.

Що не можна робити в цей день

Цього дня забороняється прясти, тому що можна позбутися зору.

Не можна сваритися, лихословити та ображати інших.

Заборонено вживати алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції

Уночі небо яскраве й зоряне – наступного року чекайте на багатий урожай;

Розкричалися ворони – до потепління;

Якщо дощить – наступного року вродить пшениця, а ось суха й вітряна погода – до неврожаю;

Ліс вкрився інеєм вранці – наступного року буде багато вівса;

На горобині багато ягід – чекайте на дощове літо;

Їжак зробив свою нору з краю лісу – зима буде теплою.

Пам’ятні події 14 жовтня

1066 рік – відбувається битва при Гастінгсі, коли військо Вільгельма Завойовника розбиває армію короля Гарольда II Ґодвінсона;

1092 рік – здійснивши вбивство Незама уль-Мулька, здобувають широку відомість гашишини;

1770 рік – засновують Олександрівську фортецю;

1838 рік – у трьох львівських церквах отець Микола Устиянович, разом з отцями Маркіяном Шашкевичем та Юліаном Величковським, уперше в Королівстві Галичини та Володимирії виголошує свої проповіді українською мовою;

1942 рік – офіційна дата народження Української Повстанської Армії, сформованої протягом 1942 року з розрізнених повстанських загонів бандерівського крила ОУН. Північно-західна частина України, Волинь;

1950 рік – у Нью-Йорку відбувається об'єднавчий Собор Американсько-Української Православної Церкви США та Української Православної Церкви в Америці в одну Українську Православну Церкву в США;

1970 рік – в Гаазі ухвалюють Міжнародну конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, яка набуває чинності рівно через рік;

2006 рік – керівництвом Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного заведено цього дня святкувати день видового військового навчального закладу Сухопутних військ.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Єгор, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава, Ян, Віра.