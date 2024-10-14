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14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
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14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На горобині багато ягід – до дощового листопада
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна вишивати та прати

14 жовтня відзначають Всесвітній день екологічної освіти, Всесвітній день спірометрії і легеневого здоров'я та Всесвітній день стандартизації. Віряни вшановують пам'ять святої преподобної Параскеви Тарнавської. 

Всесвітній день екологічної освіти

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Цей день був заснований 1991 року. Він став частиною світової кампанії, спрямованої на підвищення обізнаності про екологічні проблеми та сприяння їх вирішенню. Кожного року цього дня організовуються численні заходи, такі як лекції, дискусії, виставки та інші активності, які спрямовані на підвищення обізнаності про екологічні проблеми та сприяння їх вирішенню.

Всесвітній день спірометрії і легеневого здоров'я

14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість здоров'я легенів та використання спірометрії для моніторингу їх функціонування. Спірометрія – це метод вимірювання об'єму повітря, яке можна видихнути з легенів. Це важливий діагностичний інструмент для виявлення різних легеневих захворювань, таких як астма, хронічна обструкційна пневмонія (ХОП) та інші.

Всесвітній день стандартизації

14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість стандартизації у всіх сферах життя, від торгівлі та технологій до охорони здоров'я та екології. Стандартизація сприяє взаємозамінності продуктів, забезпечує безпеку, якості та ефективність. Вона також сприяє економічному розвитку, допомагаючи підтримувати конкурентоспроможність на ринку.

Яке церковне свято 14 жовтня

14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

14 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святої преподобної Параскеви Тарнавської. Вона народилася 1690 року в селі Тарнавка, що нині належить до Хмельницької області в Україні. Вона відзначилася своєю духовною силою, мудрістю та великими подвірними заслугами. Параскева відмовилася від світського життя і вибрала духовний шлях.

Вона заснувала жіночий монастир у своєму рідному селі, де вела аскетичний спосіб життя, займаючись молитвою, поклонінням і допомогою бідним. Її духовність і самопожертва привернули увагу багатьох людей, і монастир став центром духовного відродження для багатьох віруючих. Свята Параскева померла 1771 року, але її духовне наслідство продовжує жити у серцях тих, хто шанує її пам'ять. 

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Що не можна робити сьогодні

  • Не варто влаштовувати дівчачі посиденьки, вечорниці.
  • Не можна прясти, вишивати, в'язати.
  • Забороняється сваритися і лихословити.

Народні прикмети і традиції

  • Сніжна і похмура погода – чекайте на негоду в кінці травня;
  • ліс вкритий інеєм – наступного року буде великий урожай вівса;
  • на горобині багато ягід – до дощового листопада;
  • навколо місяця видно коло – слід чекати на бурю;
  • зірки вночі яскраво мерехтять – до великого урожаю наступного року. 

Пам’ятні дати

  • 1066 рік – під час битви при Гастінгсі військо Вільгельма Завойовника розбиває армію короля Гарольда II Ґодвінсона;
  • 1092 рік – здійснивши вбивство Незама уль-Мулька здобувають широку відомість гашишини;
  • 1770 рік – засновують Олександрівську фортецю;
  • 1838 рік – у трьох львівських церквах отець Микола Устиянович, разом з отцями Маркіяном Шашкевичем та Юліаном Величковським, уперше в Королівстві Галичини та Володимирії виголошує свої проповіді українською мовою;
  • 1942 рік – офіційна дата народження Української Повстанської Армії, сформованої протягом 1942 року із розрізнених повстанських загонів бандерівського крила ОУН. Північно-західна частина України Волинь;
  • 1950 рік – у Нью-Йорку відбувається об'єднавчий Собор Американсько-Української Православної Церкви США та Української Православної Церкви в Америці в одну Українську Православну Церкву в США;
  • 1970 рік – у Гаазі приймають Міжнародну конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, яка набуває чинності рівно через рік;
  • 2006 рік – керівництво Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного приймає в цей день святкувати день видового військового навчального закладу Сухопутних військ.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Гнат, Михайло, Назар, Петро.

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Теги: Православная церковь Украины церковь релігія українці Україна свято традиції свята

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