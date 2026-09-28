Місячний календар на жовтень 2026 року: що варто робити та чого краще уникати

У жовтні 2026 року Повня припадає на 26 число

Як Місяць впливатиме на основні аспекти нашого життя в жовтні?

Жовтень 2026 року розпочнеться зі спадного Місяця. Після останньої чверті 3 жовтня супутник Землі поступово наближатиметься до молодика, який відбудеться 10 жовтня. Після цього почнеться зростаюча фаза, яка триватиме до повного Місяця 26 жовтня. Наприкінці місяця Місяць знову буде спадним.

Місячні календарі та рекомендації щодо сприятливих і несприятливих періодів мають астрологічний і традиційний характер та не є науковим методом прогнозування подій.

Фази Місяця у жовтні 2026 року

У жовтні відбудуться всі чотири основні фази Місяця:

Дата Фаза Час за Києвом 3 жовтня 🌗 Остання чверть 16:25 10 жовтня 🌑 Молодик 18:50 18 жовтня 🌓 Перша чверть 19:12 26 жовтня 🌕 Повний Місяць 06:11

* Час указано за київським місцевим часом.

Місячні періоди у жовтні

🌘 1–9 жовтня – спадний Місяць

Перші дев'ять днів жовтня припадуть на спадну фазу. 3 жовтня о 16:25 настане остання чверть, після чого Місяць продовжить зменшуватися до молодика.

У традиційному місячному календарі цей період пов'язують із завершенням справ, наведенням порядку, аналізом результатів і відмовою від зайвого.

🌑 10 жовтня – молодик

10 жовтня о 18:50 відбудеться молодик. Це момент, коли освітлена частина Місяця практично не буде видимою із Землі.

У традиційних рекомендаціях молодик розглядають як своєрідну точку перезавантаження – час для планування, визначення нових цілей і спокійного початку наступного циклу.

🌒 11–25 жовтня – зростаючий Місяць

Після молодика освітлена частина Місяця почне збільшуватися. 18 жовтня о 19:12 настане перша чверть, після чого Місяць продовжить зростати до повного Місяця.

Цей період традиційно вважають часом активності, розвитку, нових починань і поступового руху до поставлених цілей.

🌕 26 жовтня – повний Місяць

Повний Місяць настане 26 жовтня о 06:11 за київським часом.

У традиційному місячному календарі повний Місяць пов'язують із завершенням певного етапу, підбиттям підсумків і переходом до нового періоду.

🌖 27–31 жовтня – спадний Місяць

Останні п'ять днів місяця припадуть на спадну фазу. Їх можна використовувати для завершення розпочатого, наведення порядку та спокійного планування листопада.

Місячний календар на кожен день жовтня 2026 року

Дата Фаза Місяця Знак Традиційні рекомендації 1 жовтня 🌖 Спадний Близнюки ♊ Завершувати поточні справи, працювати з інформацією 2 жовтня 🌖 Спадний Близнюки ♊ → Рак ♋ Наводити лад у справах, приділити увагу близьким 3 жовтня 🌗 Остання чверть Рак ♋ Підбивати підсумки, позбавлятися зайвого 4 жовтня 🌘 Спадний Рак ♋ Завершувати домашні справи, відпочивати 5 жовтня 🌘 Спадний Лев ♌ Доводити до кінця творчі та особисті справи 6 жовтня 🌘 Спадний Лев ♌ Не брати на себе зайвого, завершувати розпочате 7 жовтня 🌘 Спадний Діва ♍ Наводити порядок у документах і планах 8 жовтня 🌘 Спадний Діва ♍ Аналізувати результати, виправляти помилки 9 жовтня 🌘 Спадний Терези ♎ Завершувати переговори та невирішені питання 10 жовтня 🌑 Молодик Терези ♎ Планувати новий цикл, визначати пріоритети 11 жовтня 🌒 Зростаючий Терези ♎ → Скорпіон ♏ Поступово переходити до нових справ 12 жовтня 🌒 Зростаючий Скорпіон ♏ Зосередитися на важливих цілях 13 жовтня 🌒 Зростаючий Скорпіон ♏ Працювати над складними завданнями 14 жовтня 🌒 Зростаючий Стрілець ♐ Планувати навчання та нові проєкти 15 жовтня 🌒 Зростаючий Стрілець ♐ Розширювати професійні та особисті горизонти 16 жовтня 🌒 Зростаючий Стрілець ♐ → Козеріг ♑ Переходити від задумів до конкретних кроків 17 жовтня 🌒 Зростаючий Козеріг ♑ Працювати над довгостроковими планами 18 жовтня 🌓 Перша чверть Козеріг ♑ Активніше діяти та перевіряти плани на практиці 19 жовтня 🌔 Зростаючий Водолій ♒ Шукати нові рішення та ідеї 20 жовтня 🌔 Зростаючий Водолій ♒ Займатися командними та творчими справами 21 жовтня 🌔 Зростаючий Водолій ♒ → Риби ♓ Давати простір новим ідеям 22 жовтня 🌔 Зростаючий Риби ♓ Приділити увагу творчості та відпочинку 23 жовтня 🌔 Зростаючий Риби ♓ → Овен ♈ Додавати активності, рухатися до мети 24 жовтня 🌔 Зростаючий Овен ♈ Братися за важливі завдання 25 жовтня 🌔 Зростаючий Овен ♈ Завершувати підготовку до важливих справ 26 жовтня 🌕 Повний Місяць Овен ♈ → Телець ♉ Підбивати підсумки, уникати поспішних рішень 27 жовтня 🌖 Спадний Телець ♉ Повертатися до спокійного темпу, завершувати справи 28 жовтня 🌖 Спадний Телець ♉ → Близнюки ♊ Наводити порядок у фінансах і документах 29 жовтня 🌖 Спадний Близнюки ♊ Завершувати переговори та інформаційні справи 30 жовтня 🌖 Спадний Близнюки ♊ → Рак ♋ Зменшувати навантаження, приділити час близьким 31 жовтня 🌖 Спадний Рак ♋ Завершувати справи та спокійно планувати листопад

Що робити на зростаючий Місяць

Період від молодика до повного Місяця традиційно пов'язують із розвитком, активністю та накопиченням сил.

На зростаючий Місяць варто:

починати нові справи;

ставити цілі та будувати плани;

працювати над професійним розвитком;

займатися навчанням;

проводити важливі зустрічі та переговори;

розширювати ділові контакти;

займатися творчістю;

поступово впроваджувати нові звички;

працювати над особистими проєктами;

збільшувати активність без надмірного поспіху.

Чого краще уникати:

братися одночасно за надто багато справ;

витрачати сили на старі конфлікти;

відкладати важливі кроки без вагомої причини;

ухвалювати рішення винятково під впливом емоцій.

Що робити на спадний Місяць

Спадний Місяць традиційно пов'язують із завершенням, очищенням та аналізом.

У цей період варто:

завершувати розпочаті справи;

розбирати накопичені завдання;

наводити лад у документах і робочому просторі;

позбавлятися непотрібних речей;

переглядати бюджет;

скорочувати зайві витрати;

аналізувати результати роботи;

виправляти помилки;

завершувати справи, які давно відкладалися;

планувати наступний етап;

приділяти більше часу відпочинку.

Чого краще уникати:

поспішного старту масштабних проєктів;

імпульсивних великих покупок;

надмірного навантаження;

необдуманих рішень;

спроб зробити все одночасно.

Що робити у молодик

10 жовтня можна використати як умовну точку перезавантаження.

У традиційному місячному календарі молодик вважають часом для:

постановки нових цілей;

планування наступних тижнів;

визначення пріоритетів;

перегляду старих планів;

відмови від зайвого;

спокійного початку нових задумів;

відпочинку та відновлення.

Водночас не варто вважати молодик автоматично «поганим» днем. Це лише одна з фаз місячного циклу, а важливі рішення краще ухвалювати з урахуванням реальних обставин.

Що робити у повний Місяць

26 жовтня о 06:11 настане повний Місяць.

Традиційно цей період пов'язують із завершенням певного етапу та підбиттям підсумків.

У повний Місяць можна:

оцінити результати попередніх тижнів;

завершити важливі справи;

проаналізувати власні рішення;

визначити подальші пріоритети;

відмовитися від того, що більше не працює;

приділити більше уваги відпочинку.

Чого краще уникати:

конфліктів на емоціях;

імпульсивних покупок;

поспішних рішень;

надмірного навантаження;

різких змін лише через тимчасовий емоційний стан.

Сприятливі та несприятливі періоди у жовтні 2026 року

Якщо дотримуватися традиційних рекомендацій місячного календаря, 11–25 жовтня можна вважати періодом для нових справ, розвитку та активної роботи над планами – це час від молодика до повного Місяця.

Для завершення справ, наведення порядку та відмови від зайвого більше підходять 1–9 жовтня та 27–31 жовтня.

Особливої обережності традиційно радять дотримуватися у дні основних фаз – 10 жовтня, під час молодика, та 26 жовтня, у день повного Місяця. Це не означає, що ці дати є «поганими»: радше їх можна використати для спокійнішого темпу, аналізу та планування.

Головне про Місячний календар на жовтень 2026 року

🌖 1–9 жовтня – спадний Місяць. Час завершувати справи, аналізувати результати та позбавлятися зайвого.

🌗 3 жовтня – остання чверть, 16:25. Перехід до завершальної частини спадного циклу.

🌑 10 жовтня – молодик, 18:50. Час для планування та визначення нових цілей.

🌒 11–17 жовтня – зростаючий Місяць. Період поступового нарощування активності.

🌓 18 жовтня – перша чверть, 19:12. Час переходити від планів до конкретних дій.

🌔 19–25 жовтня – зростаючий Місяць. Період розвитку та роботи над поставленими цілями.

🌕 26 жовтня – повний Місяць, 06:11. Час підбиття підсумків.

🌖 27–31 жовтня – спадний Місяць. Завершення справ, відпочинок і підготовка до нового місячного циклу.

Важливо

Місячний календар має астрологічний, культурний та розважальний характер. Наукових доказів того, що фази Місяця визначають успішність справ, фінансові результати чи поведінку людини, немає. Важливі рішення варто ухвалювати на основі реальних обставин, перевіреної інформації та здорового глузду.