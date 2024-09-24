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Церковний календар на жовтень 2024 року: коли святкуємо Покрова Пресвятої Богородиці

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Церковний календар на жовтень 2024 року: коли святкуємо Покрова Пресвятої Богородиці
У жовтня православні та греко-католики святкуватимуть Покрова Пресвятої Богородиці
фото з відкритих джерел

Які свята відзначають віряни у жовтні 2024 року

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у жовтні 2024 року за новоюліанським календарем.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. 

Коли українці святкуватимуть Покрова Пресвятої Богородиці?

Головні церковні свята у жовтні 2024 року

  • 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці;
  • 6 жовтня – апостола Фоми;
  • 9 жовтня – апостола Якова Алфієвого;
  • 16 жовтня – мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому;
  • 18 жовтня – апостола і євангеліста Луки;
  • 26 жовтня – священномученика Димитрія Мироточця.

Перелік свят у церковному календарі на жовтень 2024 року:

Дата

Православне свято

1 жовтня

Покрова Пресвятої Богородиці

святого преподобного Романа Сладкопівця
2 жовтня

святого священномученика Кипріяна;

святої священомучениці Юстини; святого преподобного Андрія

3 жовтня

святого священномученика Діонісія Ареопагіта
4 жовтня

святого священномученика Єротея, єпископа Атенського; святого преподобного Франциска Асижського
5 жовтня святої мучениці Харитини

6 жовтня

святого апостола Томи

7 жовтня

святих мучеників Сергія та Вакха
8 жовтня

святої преподобної Пелагії
9 жовтня

святого апостола Якова Алфеєвого

10 жовтня

святих мучеників Євлампія та Євлампії
11 жовтня святого апостола Пилипа; святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського

12 жовтня

святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка; святого преподобного Косми
13 жовтня святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки
14 жовтня святої преподобної Параскеви Тарнавської; святих мучеників Назарія та інших
15 жовтня святого преподобного Євтимія Нового; святого преподобномученика Лукіяна

16 жовтня

святого мученика Лонгина, що при Хресті Господньому
17 жовтня

святого пророка Осії;

святого преподобномученика Андрія Критського

18 жовтня

святого апостола і євангеліста Луки
19 жовтня

святого пророка Йоіла;

святого мученика Уара;

святого преподобного Івана
20 жовтня святого великомученика Артемія
21 жовтня святого преподобного Іларіона Великого

22 жовтня

святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського
23 жовтня святого апостола Якова
24 жовтня святого мученика Аретти і тих, хто з ним
25 жовтня святих мучеників Маркіяна і Мартирія

26 жовтня

святого великомученика Димитрія Мироточця

27 жовтня

святого мученика Нестора;

святих мучеників Капітоліни та Єротиїди
28 жовтня

святих мучеників Терентія і Неоніли;

святої мучениці Параскеви П'ятниці
29 жовтня святої преподобномучениці Анастасії
30 жовтня святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його
31 жовтня

святих апостолів Стахія, Амплія та інших;

святого мученика Епімаха

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Теги: свята Українська православна церква релігія православна церква УГКЦ

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