Церковний календар на жовтень 2024 року: коли святкуємо Покрова Пресвятої Богородиці

У жовтня православні та греко-католики святкуватимуть Покрова Пресвятої Богородиці

Які свята відзначають віряни у жовтні 2024 року

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у жовтні 2024 року за новоюліанським календарем.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.

Коли українці святкуватимуть Покрова Пресвятої Богородиці?

Головні церковні свята у жовтні 2024 року

1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці;

6 жовтня – апостола Фоми;

9 жовтня – апостола Якова Алфієвого;

16 жовтня – мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому;

18 жовтня – апостола і євангеліста Луки;

26 жовтня – священномученика Димитрія Мироточця.

Перелік свят у церковному календарі на жовтень 2024 року: