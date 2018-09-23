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    $17 млрд податків виплатила Ірландії компанія Apple на вимогу ЄС

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    $17 млрд податків виплатила Ірландії компанія Apple на вимогу ЄС

    Європейська комісія прийшла до висновку, що Ірландія надала компанії Apple необґрунтовані пільги

    Американська компанія-гігант в сфері інформаційних технологій Apple виплатила 14 млрд 300 млн євро, або близько 17 млрд доларів заборгованостей по податках за рішенням Європейського Союзу.

    У 2016 році Європейська комісія прийшла до висновку, що Ірландія надала компанії Apple необґрунтовані податкові пільги. У зв'язку з цим Євросоюз зажадав від уряду Ірландії стягнути з компанії несплачені податки в розмірі 13 млрд 100 млн євро.

    Уряд Ірландії заявив, що компанія Apple повністю виплатила податки з відсотками.

    Євросоюз посилив моніторинг дій найбільших компаній, які намагаються ухилитися від податків. У минулому році Євросоюз ухвалив, щоб Люксембург стягнув податкові заборгованості з компанії Amazon, яка є найбільшим гравцем на ринку інтернет-торгівлі.

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    Джерело: NHK

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    ЄС податки Ірландія Apple
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