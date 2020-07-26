17 тис. грн штрафу – суд «виховав» пенсіонера, який продавав насіння без маски



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Суд вважає, що літній чоловік з Вінниччини не дотримався постанови Головного санітарного лікаря України

Немирівський районний суд Вінницької області визнав винним пенсіонера у порушенні правил карантину і оштрафував на 17 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 17 липня.

Як з’ясував суд, 20 травня близько 10-20 год. літній чоловік, перебуваючи на вул. Горького біля будинку №103 у місті Немирів, торгував посадковим матеріалом та засобами захисту для рослин у невстановленому місці. Цими діями було порушено вимоги п.п. 4,5,7 постанови №14 Головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

Також на момент фіксації правопорушення пенсіонер був без засобів індивідуального захисту. Тому суд вважав, що вина чоловіка повністю підтверджуються письмовими поясненнями свідків і фотознімками правопорушника.

У судове засідання правопорушник не з’явився. При цьому про розгляд справи він повідомлявся належним чином і завчасно.

«Суд бере до уваги те, що правопорушник є пенсіонером, а тому з метою виховання та запобігання вчиненню нових правопорушень, з урахуванням матеріального стану правопорушника, суддя вважає, що стосовно нього необхідно застосувати стягнення у вигляді штрафу у мінімальному розмірі», - сказано у постанові.

Як повідомляв «Главком», за відомостями Державної судової адміністрації України, на 20 липня найбільше оштрафованих порушників карантину зафіксовано у Дніпропетровській області (153 особи при 1868 розглянутих справах), Києві (83 особи на 929 справ), Львівській області (63 особи на 632 справи), Сумська область (61 особа на 425 справ), Одеська область (57 осіб на 376 справ).

Що стосується Вінницької області, то тамтешні суди розглянули 321 справу і винесли штрафи 49 особам за порушення правил карантину (стаття 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення).