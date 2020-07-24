  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Шість областей не готові до послаблення карантину

    • Розсилка
    Шість областей не готові до послаблення карантину

    До послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська області

    На сьогоднішній день шість областей України не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська області.

    Зазначимо, Чернігівська область, яка напередодні не відповідала критеріям, сьогодні «випала» зі списку, однак додалась Вінницька область.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      62823
    • Одужали
      34886
    • Хворіють
      26366
    • Померли
      1571

    Зазначимо, що за минулу добу найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях. 

    Як вже відомо, за минулу добу на Covid-19 в Україні захворіло 972 особи.

    Також зазначимо, що в Україні за добу госпіталізували 255 осіб, що хворіють на коронавірусну хворобу Covid-19, і це є новим антирекордом за весь час пандемії. 

    Міністерство охорони здоров'я карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ