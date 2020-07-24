Шість областей не готові до послаблення карантину
До послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська області
На сьогоднішній день шість областей України не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська області.
Зазначимо, Чернігівська область, яка напередодні не відповідала критеріям, сьогодні «випала» зі списку, однак додалась Вінницька область.
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Зазначимо, що за минулу добу найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях.
Як вже відомо, за минулу добу на Covid-19 в Україні захворіло 972 особи.
Також зазначимо, що в Україні за добу госпіталізували 255 осіб, що хворіють на коронавірусну хворобу Covid-19, і це є новим антирекордом за весь час пандемії.