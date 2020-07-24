Де найбільше карають порушників карантину? Державна судова адміністрація назвала регіони документ



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В Україні за порушення карантину передбачається штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн - для посадових осіб.

У трійці «антирейтингу» - місто Київ, Дніпропетровська та Львівська області

Державна судова адміністрація України оприлюднила свіжі дані з розгляду судами справ, які стосуються порушення правил карантину (стаття 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Про це «Главкому» у відповіді на запит повідомив заступник голови Державної судової адміністрації Сергій Чорнуцький.

Станом на 20 липня, на розгляд судів надійшло 19382 «карантинних» адмінпроктолів. Трохи більше 8 тис. протоколів суди повернули правоохоронцям, а також відправили для належного оформлення.

Водночас 8600 адмінсправ за ст. 44-3 КУпАП суди вже розглянули. З них лише 874 справи завершилися накладанням штрафів.

Найбільше оштрафованих порушників карантину зафіксовано у Дніпропетровській області (153 особи при 1868 розглянутих справах), Києві (83 особи на 929 справ), Львівській області (63 особи на 632 справи), Сумська область (61 особа на 425 справ), Одеська область (57 осіб на 376 справ).

Відповідь Державної судової адміністрації

Відповідь Державної судової адміністрації

Разом з тим, найменше порушників у Миколаївській (10 осіб), Луганській (10), Житомирській (11), Чернігівській (11), Кіровоградській (13) областях.

Нагадаємо, що за порушення карантину ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачається штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн - для посадових осіб.