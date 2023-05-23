23 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Цього дня не рекомендується ображатися на інших
В Україні 23 травня відзначається День Героїв та День морської піхоти. Віряни вшановують пам'ять апостола Симона.
День морської піхоти
Сьогодні, 23 травня в Україні відзначається День морської піхоти.
Це професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, яке відзначається щороку 23 травня.
Свято започатковане 2014 року й у 2014-2017 роках відзначалося 16 листопада. Чинна дата святкування 23 травня встановлена від 2018 року Указом Президента України № 145/2018 «Про День морської піхоти України».
У цей день було покладено основу сучасної морської піхоти. Сучасні морські піхотинці успадкували найкращі бойові традиції своїх славних пращурів і сьогодні героїчно боронять Україну від російських загарбників. Не випадково на беретному знаку морської піхоти – меч Сагайдачного, одного з засновників морської піхоти, який воював з Москвою.
Гасло морської піхоти – «Вірний завжди» – означає самовіддану службу Українському народові, вірність Військовій присязі та готовність виконати поставлені завдання у будь-яких умовах.
День Героїв в Україні
Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День Героїв, встановлений на честь українських захисників та захисниць, які виборюють свободу та незалежність України.
День Героїв або Свято Героїв – щорічне свято в Україні, встановлене на честь усіх українських воїнів та воїнок усіх часів, усіх борців та борчинь за волю України від лицарства Київської Русі до сьогодення. День Героїв – це день пам'яті всіх українців та українок, які присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України, це свято величі духу українського народу за волю України та є символом його незборимості.
Яке сьогодні церковне свято
23 травня в церковному календарі – день пам’яті апостола Симона. Він був братом Ісуса Христа і Юди, відноситься до дванадцяти найголовніших апостолів. Народився в місті Кани, тому його часто називають Канаїтом. Отримав також прізвисько Зілот, тому що був затятим прихильником законів. Надзвичайно сильно Симон любив Господа і всюди слідував за ним. Помер у Великій Британії, де його розіп'яли на хресті.
Що не можна робити цього дня
- Заборонялося працювати на землі, вважалося, що вона повинна відпочити.
- Не можна лихословити, лаятися, ображатися.
- Народні прикмети і традиції на 23 травня
Народні прикмети на цей день:
- Дивилися, який сьогодні день: пташині пісні чути до світанку – чекайте на дощ;
- Навколо нори кріт порозкидав землю – цього дня піде дощ;
- На небі весь день тримаються купчасті хмари – до теплих і сонячних днів;
- Йде дощ – літо буде непогожим.
Іменини
День ангела 23 травня святкують Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія.
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