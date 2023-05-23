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23 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
23 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
День морської піхоти
фото з відкритих джерел

Цього дня не рекомендується ображатися на інших

В Україні 23 травня  відзначається  День Героїв та День морської піхоти. Віряни вшановують пам'ять апостола Симона.

День морської піхоти

Сьогодні, 23 травня в Україні відзначається День морської піхоти.

Це професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, яке відзначається щороку 23 травня.

Свято започатковане 2014 року й у 2014-2017 роках відзначалося 16 листопада. Чинна дата святкування 23 травня встановлена від 2018 року Указом Президента України № 145/2018 «Про День морської піхоти України».

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У цей день було покладено основу сучасної морської піхоти. Сучасні морські піхотинці успадкували найкращі бойові традиції своїх славних пращурів і сьогодні героїчно боронять Україну від російських загарбників. Не випадково на беретному знаку морської піхоти – меч Сагайдачного, одного з засновників морської піхоти, який воював з Москвою.

Гасло морської піхоти – «Вірний завжди» – означає самовіддану службу Українському народові, вірність Військовій присязі та готовність виконати поставлені завдання у будь-яких умовах.

День Героїв в Україні 

Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День Героїв, встановлений на честь українських захисників та захисниць, які виборюють свободу та незалежність України.

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День Героїв або Свято Героїв – щорічне свято в Україні, встановлене на честь усіх українських воїнів та воїнок усіх часів, усіх борців та борчинь за волю України від лицарства Київської Русі до сьогодення. День Героїв – це день пам'яті всіх українців та українок, які присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України, це свято величі духу українського народу за волю України та є символом його незборимості.

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Яке сьогодні церковне свято

23 травня в церковному календарі – день пам’яті апостола Симона. Він був братом Ісуса Христа і Юди, відноситься до дванадцяти найголовніших апостолів. Народився в місті Кани, тому його часто називають Канаїтом. Отримав також прізвисько Зілот, тому що був затятим прихильником законів. Надзвичайно сильно Симон любив Господа і всюди слідував за ним. Помер у Великій Британії, де його розіп'яли на хресті.

 
Що не можна робити цього дня

  • Заборонялося працювати на землі, вважалося, що вона повинна відпочити.
  • Не можна лихословити, лаятися, ображатися.
  • Народні прикмети і традиції на 23 травня

Народні прикмети на цей день:

  • Дивилися, який сьогодні день: пташині пісні чути до світанку – чекайте на дощ;
  • Навколо нори кріт порозкидав землю – цього дня піде дощ;
  • На небі весь день тримаються купчасті хмари – до теплих і сонячних днів;
  • Йде дощ – літо буде непогожим.

Іменини

День ангела 23 травня святкують Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія.

Теги: традиції свято

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