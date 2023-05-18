Несподівані, яскраві та бандерівські. Які вишиванки одягнули українські політики (фото)

Зеленський обрав звичну для себе темно-зелену сорочку, а Геращенко похвалилася великою колекцією вишиванок

Нині в Україні традиційно відзначають одне з найпатріотичніших свят – День вишиванки. Воно єднає українців з минулим та сьогоденням. В українських вишиванках сьогодні можна побачити політиків різного рангу – від депутатів до президента. Під час війни це особливо символічно.

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Зі святом українців привітав президент Володимир Зеленський: він одягнув особливу вишиванку – із орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів як символи нашої сили і нашого прагнення жити у своєму домі (цьогоріч свято співпало з Днем памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу).

Сорочка глави держави кольору хакі й вишита різними відтінками темно-зеленого. До слова, такий камуфляжне забарвлення президент обирає найчастіше: чимало його вишиванок та одягу саме у різних тонах зеленого, що в часи війни й не дивно.

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Зауважимо, що зелений – колір пробудження, життя, зростання та сили.

Подібну сорочку вдягнув й український дипломат та ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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Дружина президента, перша леді Олена Зеленська цьогоріч відзначила День вишиванки в Сеулі (Корея). Вона вдягла незвичну сорочку-витинанку молочно-бежевого відтінку з суголосним орнаментом, що символізує родючість, світобудову і захист роду.

«У чому ж її (вишиванки – ред.) «код», про який так часто кажемо? Можливо, в тому, що кожна є неповторною – як і кожна людина. І водночас – поєднує з поколіннями, співвітчизниками, однодумцями, країною, домом. Машина часу і простору, втілена в одязі. Щось, завдяки чому ми пам’ятаємо: кожен і кожна з нас – унікальні й важливі. Як візерунок на полотні. А разом ми велика сила і взаємодопомога – у будь-яких випробуваннях, і перемога – над будь-яким нападником», – написала Зеленська.

Перша леді у вишиванці фото: Олена Зеленська

Мер Києва Віталій Кличко також привітав громадян із Днем вишиванки. Очільник столиці здивував цікавим поєднанням військової футболки та вишивки.

Колишня прем'єр-міністр та народна депутка Юлія Тимошенко вбрала яскраву вишиту сукню.

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«Донедавна більшість з нас вдягали українську сорочку тому, що це було гарно, вишукано, стильно. Тепер же українська вишиванка стала нашою другою, а, може, й першою шкірою. Це – вбрання українського духу! Вбрання тих людей, які знають ціну волі, свободі, незалежності. Тепер вдягти українську вишиванку – за честь! Це одяг мужніх і гордих людей вільного світу!» – написала Тимошенко.

Святкове вбрання одягнув і народний депутат Олексій Гончаренко: він обрав білу сорочку з синіми нитками.

«Це наш культурний код і сьогодні їм пишається весь світ! Сьогодні Катрін Деньов читає на Канському кінофестивалі українські вірші, найбільші світові зірки вдягають українську вишиванку, Слава Україні говорять всі. Українська ідентичність завойовує весь світ. І вишиванка – важлива частина нашої ідентичності!» – наголосив політик.

Найімовірніше, найбільшою колекцією вишиванок славиться народна депутатка Ірина Геращенко: вона показала понад 30 світлин свого українського національного вбрання: це й яскраві сукні, і класичні сорочки.

Вишиті сорочки Геращенко вражають: усі різних кольорів та з оригінальними вишивками.

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Вишиванки Геращенко фото: Ірина Геращенко / Facebook

Оригінально привітав із Днем вишиванки колишній віцепрем'єр міністр України та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул: він показав текстову вишиванку, у якій зашифрована перемога. Сам політик був одягнений у одяг військового стилю.

Розшифровка текстової вишивки фото: Олександр Вілкул

Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та народна депутатка Олена Шуляк також привітала з Днем вишиванки. Вона здивувала чорною вишиванкою із сучасним орнаментом.

Народний депутат Валентин Наливайченко одягнув білу вишиванку з льону з вишитими зелено-жовтим дубовим листям та жолудями, які вважаються символами тривалості й сили, плодовитості, зростання духовної енергії. До того ж дуб символізує довголіття, чоловічу силу та розвиток.

Народна депутатка Юлія Гришина обрала ніжну вишиванку білого кольору з білим орнаментом. Своє відеопривітання вона доповнила українською стародавньою піснею.

Вишиванка у білому кольорі вважається найпопулярнішою. Цей колір означає невинність, непорочність, чистоту та символізує енергію, силу, життя, духовну і фізичну чистоту. Білими нитками на білому тлі вишиваються вироби, що символізують духовну чистоту свого власника та його помислів. Колір вважається оберегом, що захищає людину від поганих людей і тяжких думок.

Не забув про свято народний депутат, член Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін. Він написав пост про символізм Дня вишиванки, який цього року співпав із Днем Пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

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«Вишиванка є символом української ідентичності, культури, нації. Всього того, що російські окупанти намагаються витерти і знищити», – зауважив політик.

Допис Безгін доповнив світлиною, на якій він одягнений у білу вишиванку з кольоровим візерунком.

Голова комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юрій Кісєль показав підбірку свої приголомшливих вишиванок: темно-зелену з тризубом, синьо-жовту, білу з чорними нитками й синю.

Народний депутат України та перший заступник голови Антикорупційного комітету Ярослав Юрчишин теж поділився знімком у вишиванці.

Народна депутатка Ірина Суслова показалася у вишитій фіолетовими нитками сукні з льону.

Ексміністр розвитку громад та територій, колишній голова Київської обласної державної адміністрації та очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов також привітав українців зі святом. Він одягнув синю сорочку із вишивкою хрестиком.

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Народний депутат Володимир В'ятрович показав бандерівську вишиванку.

Коротко й лаконічно привітам зі святом відомий політик Олег Ляшко, який нині у складі ЗСУ захищає Україну від російських окупантів.

До слова, щороку президент вітає українців з Днем вишиванки у новій сорочці. І щоразу його вбрання набуває широкого галасу у суспільстві – Зеленський і його вишиванки: найгучніші образи президента (фото, відео).