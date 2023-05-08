8 та 9 Травня: що тепер святкуватиме Україна

У майбутньому, коли Україна повернеться до вихідних днів та святкувань, саме 8 травня буде неробочим днем

8 травня Україна відзначатиме День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради відповідний законопроєкт. У майбутньому, коли Україна повернеться до вихідних днів та святкувань, саме 8 травня буде неробочим днем. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснює, що відзначатимуть 8 і 9 травня.

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Отже, відтепер саме 8 травня ми згадуємо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. Цього дня 1945 року набрав чинності Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини. Україна повернулася до відзначення перемоги разом з Європою.

Як заявив президент Зеленський, ми «нікому не дамо стерти роль українців у цій перемозі, наших людей, того покоління, про яке бережемо пам'ять майже в кожній нашій родині».

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Москва зрадила і зганьбила пам’ять переможців над нацизмом у Другій світовій війні. Вбиваючи українців, Росія заслужила стійку відразу до себе та своєї брехні про «боротьбу за мир».

Заперечення відповідальності сталінізму за розпалювання Другої світової призвели до того, що гасло «можем повторить» втілилося у повторенні рашистами сталінських злочинів.

Через 76 років після Нюрнберзького трибуналу ідейні спадкоємці нацизму знову говорять про «життєвий простір», «історичні території» та про «остаточне розв’язання» цього разу вже українського питання.

Москва намагається монополізувати історичну перемогу 1945 року. Але правда в тому, що її здобули всі учасники Антигітлерівської коаліції та всі народи Радянського Союзу.

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Претензії РФ на статус країни-переможця – безпідставні та недоречні на фоні поразок її військ у війні з Україною. Росія не «може повторити», якщо українці та західні союзники воюють не за неї.

Цього року Росія відзначатиме 9 травня практично на самоті. Для колишніх партнерів по антигітлерівській коаліції Москва та її ритуали стали токсичними.

Багато російських міст відмовилися від парадів, а традиційна хода «Безсмертного полку» скасована по всій РФ. Це найкращим чином передає психологічну атмосферу напередодні свята. Сама російська «еліта» все більше усвідомлює недоречність переможного пафосу.

9 травня в Україні буде відзначатися День Європи як свято єдності усіх європейців, які знищили нацизм і допомагають Україні знищити рашизм.

Після Другої світової війни в Європі вдалося обʼєднати багато різних народів у мирі та співпраці. Саме тому 9 травня майже в усіх країнах нашого континенту відзначається День Європи. Україна як невіддільна її частина віднині відзначатиме цей день разом з усіма.

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Президент Зеленський: «Зло, на жаль, повернулося. Як 80 років тому зло рвалося до наших міст і сіл, так і зараз це робить. У рашистів та сама мета, що була в нацистів: поневолення або знищення» фото: офіс президента

«Це буде День Європи – нашої союзниці, – заявив президент Зеленський про 9 травня. – Яка дає прихисток українським жінкам і дітям. Яка не зазіхає на наш суверенітет і не ставить під сумнів наше право на власний вибір національного шляху. Яка ніколи не називає Україну «вигаданим» чи «штучним» утворенням. І яка дає нам свою зброю, щоб ми могли захистити себе та її – нашу Європу!».

У майбутньому в Україні буде відзначатися день нової перемоги, цього разу, над рашизмом. «Ми поки не знаємо дати нашої перемоги, але знаємо, що це буде свято для всієї України, для всієї Європи, для всього вільного світу. …І буде у нашої перемоги символ – синьо-жовта стрічка, наш український прапор. Усюди, де він має бути по праву», – заявив президент.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки