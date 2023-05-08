Головна Публікації
search button user button menu button

8 та 9 Травня: що тепер святкуватиме Україна

Дата
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки glavcom.ua
8 та 9 Травня: що тепер святкуватиме Україна
Україна повернулася до відзначення перемоги разом з Європою
фото з відкритих джерел

У майбутньому, коли Україна повернеться до вихідних днів та святкувань, саме 8 травня буде неробочим днем

8 травня Україна відзначатиме День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради відповідний законопроєкт. У майбутньому, коли Україна повернеться до вихідних днів та святкувань, саме 8 травня буде неробочим днем. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснює, що відзначатимуть 8 і 9 травня.

Отже, відтепер саме 8 травня ми згадуємо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. Цього дня 1945 року набрав чинності Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини. Україна повернулася до відзначення перемоги разом з Європою. 

Як заявив президент Зеленський, ми «нікому не дамо стерти роль українців у цій перемозі, наших людей, того покоління, про яке бережемо пам'ять майже в кожній нашій родині».

Москва зрадила і зганьбила пам’ять переможців над нацизмом у Другій світовій війні. Вбиваючи українців, Росія заслужила стійку відразу до себе та своєї брехні про «боротьбу за мир». 

Заперечення відповідальності сталінізму за розпалювання Другої світової призвели до того, що гасло «можем повторить» втілилося у повторенні рашистами сталінських злочинів. 

Через 76 років після Нюрнберзького трибуналу ідейні спадкоємці нацизму знову говорять про «життєвий простір», «історичні території» та про «остаточне розв’язання» цього разу вже українського питання. 

Москва намагається монополізувати історичну перемогу 1945 року. Але правда в тому, що її здобули всі учасники Антигітлерівської коаліції та всі народи Радянського Союзу.

Претензії РФ на статус країни-переможця – безпідставні та недоречні на фоні поразок її військ у війні з Україною. Росія не «може повторити», якщо українці та західні союзники воюють не за неї.

Цього року Росія відзначатиме 9 травня практично на самоті. Для колишніх партнерів по антигітлерівській коаліції Москва та її ритуали стали токсичними.

Багато російських міст відмовилися від парадів, а традиційна хода «Безсмертного полку» скасована по всій РФ. Це найкращим чином передає психологічну атмосферу напередодні свята. Сама російська «еліта» все більше усвідомлює недоречність переможного пафосу.  

9 травня в Україні буде відзначатися День Європи як свято єдності усіх європейців, які знищили нацизм і допомагають Україні знищити рашизм.

Після Другої світової війни в Європі вдалося обʼєднати багато різних народів у мирі та співпраці. Саме тому 9 травня майже в усіх країнах нашого континенту відзначається День Європи. Україна як невіддільна її частина віднині відзначатиме цей день разом з усіма.

Президент Зеленський: «Зло, на жаль, повернулося. Як 80 років тому зло рвалося до наших міст і сіл, так і зараз це робить. У рашистів та сама мета, що була в нацистів: поневолення або знищення»
Президент Зеленський: «Зло, на жаль, повернулося. Як 80 років тому зло рвалося до наших міст і сіл, так і зараз це робить. У рашистів та сама мета, що була в нацистів: поневолення або знищення»
фото: офіс президента

«Це буде День Європи – нашої союзниці, – заявив президент Зеленський про 9 травня. – Яка дає прихисток українським жінкам і дітям. Яка не зазіхає на наш суверенітет і не ставить під сумнів наше право на власний вибір національного шляху. Яка ніколи не називає Україну «вигаданим» чи «штучним» утворенням. І яка дає нам свою зброю, щоб ми могли захистити себе та її – нашу Європу!». 

У майбутньому в Україні буде відзначатися день нової перемоги, цього разу, над рашизмом. «Ми поки не знаємо дати нашої перемоги, але знаємо, що це буде свято для всієї України, для всієї Європи, для всього вільного світу. …І буде у нашої перемоги символ – синьо-жовта стрічка, наш український прапор. Усюди, де він має бути по праву», – заявив президент.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Читайте також:
Теги: росія українці Україна свято перемога рашизм День Європи

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Недобросовістні бізнесмени досі хочуть зароблять криваві російські рублі
Чому європейські компанії продовжують торгувати з Росією
5 травня, 17:56
Ворог примусово хоче евакуювати населення до РФ
Окупанти оголосили екстрену евакуацію на Запоріжжі
5 травня, 13:59
Посольство Польщі у Москві
МЗС Польщі пояснило, чому не відкликає своїх дипломатів із Москви
5 травня, 11:34
ЗСУ попередили про нові методи терору росіян
ЗСУ попередили про нові методи терору росіян
28 квiтня, 15:19
Велика Британія відправила в Україну тисячі боєприпасів для танків Challenger 2
Британія передала Україні боєприпаси зі збідненим ураном. Кремль відреагував
26 квiтня, 04:05
Лише в українській частині Чорного моря зафіксовано 150 смертей дельфінів
Міндовкілля вказало, скільком видам тварин загрожує вимирання через вторгнення Росії
20 квiтня, 02:03
Скріншот відео
Пробила дно. Комік Великий з «Кварталу» висміяв у пародії «44-річну дівчинку» Ані Лорак
14 квiтня, 10:58
Агентство національної безпеки класифікувало звіт як «розвідувальну інформацію, отриману з електронних сигналів і систем зв'язку»
США шпигували за Зеленським – CNN
10 квiтня, 10:48
Україна змінила деякі воєнні плани через ймовірний витік американських секретних військових документів
Витік документів США про контрнаступ України та випробування іранського дрона: головне за ніч
10 квiтня, 06:51

Публікації

Україна повернулася до відзначення перемоги разом з Європою
8 та 9 Травня: що тепер святкуватиме Україна
Сьогодні, 20:00
Акція «Безсмертного полку» набирала обертів, відколи Росія нападала на Україну у 2014 році
«Ходячий цвинтар». Російські фашисти розгромили «Безсмертний полк»
Сьогодні, 12:45
Українська протиповітряна оборона не дає російській авіації розбомбити усі мирні міста
Тільки це заважає російським літакам бомбити Київ. Але ресурс вичерпується…
6 травня, 10:10
У християнстві заборонено забирати життя. Однак вбивство ворога своєї держави не є гріхом, нагадують римо-католики
Вбивати російських солдатів – гріх? Чому мовчить УПЦ МП і що говорять Свідки Єгови
5 травня, 13:45
Арешт активів Вадима Новинського проводиться у рамках кримінального провадження через «пособництво державі-агресору»
Велика націоналізація. Вадиму Новинському приготуватися
4 травня, 10:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
19K
Китайці розлютилися на Путіна через збитий над Києвом «Кинджал»: експерт пояснив, чому
8738
Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом»
6921
Україна відкрила другий фронт війни
6548
В Одесі пролунав вибух, ворог вдарив ракетами (оновлено)
6038
Останній знімок перед смертю: історія жертв російських звірств у Бучі, що вражає

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту