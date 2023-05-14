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14 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
14 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Міжнародний день матері
фото з відкритих джерел

Цього дня не рекомендується сваритися

На 14 травня припадає Міжнародний день матері і День матері в Україні. Віряни вшановують пам'ять пророка Єремії.

Яке церковне свято

14 травня в церковному календарі – день пам’яті пророка Єремії. 

Святий Єремій здавна вважається покровителем поля і городу, тому цей день наші предки присвячували посівним роботам. Вірили, що посіяне сьогодні насіння і висаджена розсада дадуть багатий урожай.

У віці 15 років юнак дізнався про те, що за пророцтвом йому судилося служити Господу. Спочатку юнак противився цьому, кажучи, що надто молодий і не вміє використовувати красне слівце. Але Бог пообіцяв, що завжди буде поруч. З того часу Єремія пророкував 23 роки і навіть написав кілька книг.

Який сьогодні день у світі 

Щороку День матері в Україні відзначають у другу неділю травня. У 2023 році це свято припадає на 14 травня.  

Початок становлення цього дня у світі припадає на ХХ століття. До цього кілька американських активісток намагалися започаткувати День матері, проте ці ініціативи не отримували розголосу, а свято так і не закріпилося у календарях. 

У  XIX столітті активістка Енн Джарвіс Рівз разом із чоловіком народила 13 дітей, з яких вижити вдалося лише чотирьом. Згодом активістка організувала в робітничих клубах День матері, аби сприяти покращенню санітарних норм. 

Після смерті Енн її донька Анна у 1907 році заснувала свято, яке світ відзначає уже понад 100 років – День матері. Цим днем Джарвіс хотіла вшанувати пам’ять про свою матір та її роботу. 

Джарвіс витратила десятиліття на популяризацію Дня матері, водночас захищаючи це свято від комерціалізації. 

День матері в Україні

Указом президента від 1999 року в Україні щороку відзначають День матері в другу неділю травня. 

Ініціаторами запровадження та відродження Дня матері в Україні були членкині «Союзу українок» з Галичини. У 30-х роках ХХ століття вони влаштовували концерти, конференції, фестивалі, де обговорювали роль материнства у світі, а також писали статті до українських та світових газет.

У 1939 році в СРСР скасували День матері. Українці понад пів століття вони боролися за відновлення свята в Україні.  

Що не можна робити в цей день

  • Не варто давати нічого в борг, оскільки в майбутньому будеш тільки віддавати.
  • Цього дня краще не сваритися, адже щастя може втікти з дому.
  • Не лінуйтесь і не лихословте.

Народні прикмети і традиції

  • Дивилися, який сьогодні день: ясна погода, значить така ж буде і під час прибирання хліба;
  • Мурахи почали метушитися в мурашнику – чекайте на дощову погоду протягом всього місяця;
  • На сході сонця на небі немає ані хмаринки – буде спекотно влітку;
  • Похмурий день вказує на морозну зиму.

Іменини

14 травня День ангела відзначають:  Герасим, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара.

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Теги: свята українці урожай традиції свято Щастя

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