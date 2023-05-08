Путін готує виступ на 9 травня. Пєсков розповів про «засекречений» нюанс
За словами російської влади, Путін виступить на параді перемоги, проте зміст його промови не анонсуватимуть
Очільник країни-агресорки Володимир Путін, ймовірно, планує завтра виступити з промовою на День перемоги. Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.
За словами російського посадовця, диктатор Путін завтра справді планує виступити з промовою, проте її зміст завчасно не анонсуватимуть, бо «ніколи не анонсують».
Нагадаємо, військовий парад 9 травня в Москві пройде без будь-яких скорочень, на ньому виступить диктатор Володимир Путін, якого будуть посилено охороняти. Проте деталі, як саме буде охоронятися Путін та Кремль на 9 травня, не повідомили.
Раніше Путін цинічно привітав лідерів декількох країн із «перемогою над нацизмом». У привітаннях президент країни-агресорки зазначив, що цього дня «віддають шану усім тим, чиї подвиги на полях битв і самовіддана праця в тилу дозволили знищити нацистських загарбників і відстояти свободу рідної землі».
Також на фоні «бавовни» у РФ та відсутності техніки російський диктатор скасував паради на 9 травня у багатьох містах. Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков заявив, що питання обговорили на антитерористичній комісії оперативного штабу Псковської області і дійшли рішення не проводити урочисті паради у звичному форматі. Також не буде салютів та феєрверків, щоб «не провокувати скупчення людей». Зокрема, заплановані паради на честь перемоги СРСР над нацистською Німеччиною також скасовано у Курській і Бєлгородській областях, які межують з Україною, а також в тимчасово окупованому Криму.
До слова, триває 439-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Уночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.
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