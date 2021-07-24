  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    24 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ольга була першою християнкою в Київській Русі серед політиків - 24 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Ольга була першою християнкою в Київській Русі серед політиків

    Сьогодні не можна планувати весілля та позичати гроші

    24 липня православні християни відзначають День святої рівноапостольної Ольги.

    Історія

    Княгиня Ольга народилася близько 920 року і була першим в Київській Русі політиком, який прийняв християнство. А вже при правлінні її онука Володимира була хрещена вся Русь.

    Після свого хрещення Ольга почала зводити християнські храми, одним з яких стала дерев'яна церква на честь святої Софії. Вона згоріла в 1017 році, але правнук Ольги, Ярослав, спорудив на цьому місці кам'яний храм, який зберігся досі.

    Померла Ольга в 969 році, її ховали за християнським обрядом. До лику святої рівноапостольної її зарахували в XVI столітті.

    Традиції та обряди

    Свята Ольга вважається покровителькою матерів синів і вдів. Останні їй моляться про втіху, а молоді дівчата просять вдалого заміжжя.

    У цей період часто йшли дощі, які є згубними для сіна, тому й прозвали в народі княгиню Ольгу «сіногнійкою». Селяни молилися святій, просили її послати хорошу погоду, щоб встигнути заготовити сіно і закінчити жнива.

    Народні прикмети на 24 липня:

    • сонячна погода – до хорошого урожаю хліба;
    • грім – до хорошого улову риби;
    • глухий грім – до тривалої негоди.

    Що сьогодні не радять робити:

    • прати – після цього можуть хворіти руки;
    • планувати весілля – шлюб в такому випадку може бути недовгим;
    • сваритися з рідними – буде складно помиритися;
    • брати в борг – може недобре обернутися для сімейного бюджету.
    • не можна забирати собі гроші, які знайшли у цей день. Їх треба віддати на потреби бідних або віднести в церкву, а то буде біда.
    У кого іменини 24 липня?

    Іменини сьогодні святкують Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга, Христина.

    Читайте також:
    Теги: церква шлюб весілля хрещення Русь традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    24 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони