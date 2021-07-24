24 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не можна планувати весілля та позичати гроші

24 липня православні християни відзначають День святої рівноапостольної Ольги.

Історія

Княгиня Ольга народилася близько 920 року і була першим в Київській Русі політиком, який прийняв християнство. А вже при правлінні її онука Володимира була хрещена вся Русь.

Після свого хрещення Ольга почала зводити християнські храми, одним з яких стала дерев'яна церква на честь святої Софії. Вона згоріла в 1017 році, але правнук Ольги, Ярослав, спорудив на цьому місці кам'яний храм, який зберігся досі.

Померла Ольга в 969 році, її ховали за християнським обрядом. До лику святої рівноапостольної її зарахували в XVI столітті.

Традиції та обряди

Свята Ольга вважається покровителькою матерів синів і вдів. Останні їй моляться про втіху, а молоді дівчата просять вдалого заміжжя.

У цей період часто йшли дощі, які є згубними для сіна, тому й прозвали в народі княгиню Ольгу «сіногнійкою». Селяни молилися святій, просили її послати хорошу погоду, щоб встигнути заготовити сіно і закінчити жнива.

Народні прикмети на 24 липня:

сонячна погода – до хорошого урожаю хліба;

грім – до хорошого улову риби;

глухий грім – до тривалої негоди.

Що сьогодні не радять робити:

прати – після цього можуть хворіти руки;

планувати весілля – шлюб в такому випадку може бути недовгим;

сваритися з рідними – буде складно помиритися;

брати в борг – може недобре обернутися для сімейного бюджету.

не можна забирати собі гроші, які знайшли у цей день. Їх треба віддати на потреби бідних або віднести в церкву, а то буде біда.

У кого іменини 24 липня?

Іменини сьогодні святкують Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга, Христина.

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