Спаситель відкрив людству через Хрещення двері, що ведуть до блаженного вічного життя

Дякуємо Богові за всі Його благодіяння щодо нас і за Його силу, у котрій ми відроджуємося.

Сердечно вітаю всіх з Богоявленням – Хрещенням Господнім! У це велике дванадесяте свято наші душі сповнюються радістю, бо Спаситель, Який хрестився в Йордані та є Світлом й джерелом Життя, відкрив людству через Хрещення ті єдині двері, що ведуть до блаженного вічного життя.

Сьогодні, у свято Богоявлення, ми не лише згадуємо відповідну Євангельську подію. Ми усвідомлюємо її сучасний вимір, адже Бог являє нам Себе повсякчас і у різноманітний спосіб, зокрема і через ближніх, які зустрічаються нам на життєвому шляху. Бо хто приймає ближнього в ім’я Христове, хто виявляє до нього заповідану Богом любов – той, за словом Спасителя, виявляє любов до Нього Самого.

Тож дякуємо Богові за всі Його благодіяння щодо нас і за Його силу, у котрій ми відроджуємося. Піклуймося про те, щоб наші серця ніколи не були закритими для Нього, для Його преображуючої любові. Очистимо наші душі щиросердною молитвою, покаянням у гріхах, прощенням провин, добрими справами – щоб з гідністю називатися дітьми нашого люблячого Небесного Отця. Зі святом Богоявлення!

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»