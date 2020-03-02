Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття



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У цій добірці ви побачите унікальну колекцію фото весільних фотографій в період з 1870-х по 1890-і роки

Весілля - одне з найяскравіших подій в житті людини. І вибираючи весільний одяг, сучасні наречені витрачають неймовірну кількість часу, сил і фінансів, навіть не замислюються про те, наскільки їх святковий одяг схожий на той, що надягали пари на своїх весіллях в XIX столітті.

Єдине, що відрізняє весільне вбрання тих часів від сучасного вбрання - відсутність кристалів Swarovski і височенних шпильок, які так подобаються нареченим.

Джерело: Культурология