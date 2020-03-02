  1. Головна
  2. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття

    • Розсилка
    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття

    У цій добірці ви побачите унікальну колекцію фото весільних фотографій в період з 1870-х по 1890-і роки

    Весілля - одне з найяскравіших подій в житті людини. І вибираючи весільний одяг, сучасні наречені витрачають неймовірну кількість часу, сил і фінансів, навіть не замислюються про те, наскільки їх святковий одяг схожий на той, що надягали пари на своїх весіллях в XIX столітті.

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття
    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття
    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття
    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття
    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття
    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття
    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття
    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття
    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття
    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття
    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття
    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття
    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття
    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття
    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття
    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття
    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття
    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття
    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття
    Не вистачає лише високих шпильок. Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття

    Єдине, що відрізняє весільне вбрання тих часів від сучасного вбрання - відсутність кристалів Swarovski і височенних шпильок, які так подобаються нареченим.

    Джерело: Культурология

    весілля
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ