Різдво Іоана Хрестителя та Івана Купала: чим відрізняються свята

Масові ігрища язичників та обряди «очищення» вогнем і водою відбувалися у день літнього сонцестояння

Різдво Іоана Хрестителя має велике значення для кожного християнина і не має жодного стосунку до ворожінь, пошуків «чарівної квітки» папороті

7 липня українці паралельно святкують Івана Купала та Різдво Іоана Предтечі. У мережі Facebook на сторінці Православної церкви України пояснили походження язичницького та християнського свят.

Різдво Іоана Предтечі та «Івана Купала» – це два зовсім різних свята, християнське та язичницьке, які за примхою історії відзначаються поряд.

7 липня Православна Церква відзначає Різдво святого пророка Іоана, Предтечі і Хрестителя Господнього. Він народився за пів року до Різдва Спасителя, прийшовши у цей світ, щоби підготувати людей до пришестя на землю Христа, «навернути серця батьків до дітей, і непокірних – до мудрості праведників, аби приготувати Господеві народ звершений».

Різдво Іоана Хрестителя має велике значення для кожного християнина і не має жодного стосунку до ворожінь, пошуків «чарівної квітки» папороті чи стрибків через багаття – звичних атрибутів язичницького «свята Івана Купала».

У 1830 році Микола Гоголь написав свій «Вечір проти Івана Купала». Та ще двома століттями раніше це свято ніхто так не називав. Більше того: в принципі не існувало жодного божества, на честь якого могли б назвати ці язичницькі гуляння. Вперше «Купало» згадується у Густинському літописі XVII століття. І, як припускають історики, з’явився він унаслідок помилки літописця, який сприйняв спосіб святкування («купання», «купайла») за ім’я божества.

Язичники поклонялися сонцю, тож не дивно, що їхні масові ігрища та обряди «очищення» вогнем і водою проходили наприкінці червня, у день літнього сонцестояння. Унаслідок введення григоріанського календаря святкування перенеслося на початок липня (що насправді є дивним, адже який сенс поганські ігрища прив'язувати до церковної традиції), збіглося з християнським святом Різдва Іоана Предтечі та отримало другу частинку своєї назви – «Івана».

У церковному уставі прямо не згадується заборона щодо народних купальських гулянь, однак безперечно заборонені ворожіння, сороміцькі ігрища та стрибання через вогонь як відгомін поганського «обряду очищення». Тож все, що ви робите, робіть свідомо та відповідально, завжди пам'ятаючи, що ви – християни. Тим більше, що нині триває Петрів піст – час для молитви, внутрішнього очищення, покаяння та наближення до Бога.

Додамо, що в ніч з 6 на 7 липня в Україні традиційно відзначається свято Івана Купала. Супроводжується воно запусканням дівочих вінків у воду, стрибками через ритуальне вогнище та купанням у водоймах. Проте, якщо втратити пильність та не дотримуватися правил безпеки під час святкування, існує ризик втопитися та отримати опіки.

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