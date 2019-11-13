2,5 млн грн збитків: ДБР повідомило про підозру митнику через незадекларований вантаж



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Митник не нарахував перевізнику платежі за ввезення майже 4 т товарів народного споживання китайського виробництва, загальною вартістю 8,6 млн грн

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем державному інспектору відділу митного оформлення одного з митних постів Львівської митниці ДФС. Через його неправомірні дії державі завдано понад 2,5 млн грн збитків. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено: державний інспектор, зловживаючи службовим становищем, умисно не провів належну перевірку транспортного засобу, у якому через державний кордон України перевозили незадекларований вантаж. Діючи з метою одержання неправомірної вигоди на користь третіх осіб, він не нарахував перевізнику митні платежі за ввезення товару.

Таким чином було незаконно ввезено майже 4 т товарів народного споживання китайського виробництва, загальною вартістю 8,6 млн грн.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Львівської області.

Кваліфікація: зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Санкція статті: у разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.