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    ЗМІ: Одеську митницю може очолити спеціаліст з аудиту

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    <span>Донедавна Євген Кодіс був керівником відділу митного аудиту Головного управління ДФС у Києві</span> - ЗМІ: Одеську митницю може очолити спеціаліст з аудиту
    Донедавна Євген Кодіс був керівником відділу митного аудиту Головного управління ДФС у Києві

    На новій посаді Євген Кодіс вирішуватиме завдання боротьби з контрабандою

    Новостворену Одеську митницю Держмитслужби очолить Євген Кодіс. Інформація про це з'явилася в реєстрі юридичних осіб Мін'юсту.

    Реєстрація регіональних митниць як окремих юросіб і призначення нових керівників є частиною реформи митної служби, запущеної головою ДМС Максимом Нефьодовим. За його словами, далі почнеться процес переведення фахівців у новостворені структури з ліквідованої Державної фіскальної служби. Після чого Кабмін надасть на Держмитниці повноважень ДФС, яка припинить своє існування.

    Євген Кодіс раніше очолював Дніпропетровську митницю, де за час його роботи завдяки широкомасштабним операціям з перекриття контрабандних каналів платежі до держбюджету збільшилися на понад 50%.

    Також працював у податкових службах Вінницької та Херсонської областей і в Раді національної безпеки і оборони.

    Донедавна Кодіс був керівником відділу митного аудиту ГУ ДФС у Києві. Протягом 2018 року під його керівництвом кількість аудиторських перевірок для боротьби з незаконним оформленням імпорту зросла більш ніж у два рази. Кодіс публічно виступав за розширення практики постаудиту, називаючи його засобом зниження адміністративного тиску на бізнес.

    «Враховуючи, що сучасна митниця – це в основному автоматична реєстрація митних декларацій та автовыпуск (без участі інспектора) товарів (в окремих країнах відсоток автоматичного оформлення сягає 90%), пріоритетність розвитку постмитного контролю є беззаперечною», - заявляв Кодіс.

    Євген Кодіс здобув три вищих освіти, навчався в Единбурзькій школі бізнесу, проходив сертифікацію за стандартом Міжнародної асоціації проектного менеджменту. Володар звання Почесного митника України.

    На новій посаді Кодіса чекає вирішення завдання боротьби з контрабандою, масштаби якої кілька місяців тому стали предметом критики президента Володимира Зеленського під час його візиту в Одесу.

    Нагадаємо, 5 липня на посаду голови Державної митної служби був призначений Максим Нефьодов, який оголосив про те, що всю митну систему чекають радикальні реформи і підвищення прозорості її роботи за зразком системи закупівель ProZorro.

    Представники Європейської бізнес-асоціації після зустрічі з Нефьодовим 18 липня заявили, що бізнес-спільнота підтримує пріоритети, які ставить перед собою новий керівник, готова долучатися до розвитку митниці та очікує на активну взаємодію.

    Кабмін митниця ДФС бізнес Максим Нефьодов ProZorro реєстрація
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