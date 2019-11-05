Львівські митники виявили в авто контрабандних пітонів (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через небезпечний спосіб перевезення деякі плазуни перебували у критичному стані

Випадок стався у пункті пропуску «Краковець - Корчова»

Працівники Львівської митниці вилучили із авто мешканця Чернівецької області, який прибув із Польщі, холодильник, в якому перебували 13 живих пітонів.

Про це 5 листопада повідомляється на сторонці Львівської митниці ДФС у Facebook.

Випадок стався у пункті пропуску «Краковець - Корчова».

«Формою проходження митного контролю водій Mercedes-Sprinter обрав смугу «зелений коридор». Однак під час митного контролю мікроавтобуса в багажному відділенні митники побачили холодильник, в якому у коробці в шести мішках були 13 живих змій. Громадянин запевнив, що його попросили перевезти холодильник, а про змій він нічого не знав», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що через небезпечний спосіб перевезення деякі плазуни перебували у критичному стані. Наразі їх вилучили і передали на зберігання у зоопарк.

Стосовно водія авто складено протокол про порушення митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України. Справу скерують до суду.