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    Львівські митники виявили в авто контрабандних пітонів (відео)

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    <p>Через небезпечний спосіб перевезення деякі плазуни перебували у критичному стані</p> - Львівські митники виявили в авто контрабандних пітонів (відео)

    Через небезпечний спосіб перевезення деякі плазуни перебували у критичному стані

    Випадок стався у пункті пропуску «Краковець - Корчова»

    Працівники Львівської митниці вилучили із авто мешканця Чернівецької області, який прибув із Польщі, холодильник, в якому перебували 13 живих пітонів.

    Про це 5 листопада повідомляється на сторонці Львівської митниці ДФС у Facebook.

    Випадок стався у пункті пропуску «Краковець - Корчова».

    «Формою проходження митного контролю водій Mercedes-Sprinter обрав смугу «зелений коридор». Однак під час митного контролю мікроавтобуса в багажному відділенні митники побачили холодильник, в якому у коробці в шести мішках були 13 живих змій. Громадянин запевнив, що його попросили перевезти холодильник, а про змій він нічого не знав», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що через небезпечний спосіб перевезення деякі плазуни перебували у критичному стані. Наразі їх вилучили і передали на зберігання у зоопарк.

    Стосовно водія авто складено протокол про порушення митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України. Справу скерують до суду.

    прикордонники митниця Польща контрабанда Львівщина тварини
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