Глава митної служби Нефьодов заперечив консультації з Хорошковським



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Керівник Державної митної служби Максим Нефьодов Фото: Главком

Нефьодов зазначив, що поважає людей, які працювали на митниці до нього, але консультацій від них не отримує

Керівник Державної митної служби Максим Нефьодов заперечив повідомлення про те, що він консультується з ексглавою СБУ та віцепрем’єром часів Януковича Валерієм Хорошковським.

Про це Нефьодов заявив в ефірі «Громадського».

Він зазначив, що поважає людей, які працювали на митниці до нього (не уточнюючи, кого саме), і не хоче «фарбувати усіх чорною фарбою», але консультацій від них не отримує.

«Я точно не консультуюся зі старими очільниками митниці, хоча я з багатьма з ними поспілкувався, і поспілкувався з деякими пенсіонерами, які очолювали митницю, або працювали на митниці. Я вважаю, що у цьому немає якогось компромату чи чогось соромного, тому що перший крок будь-якого керівника, куди б, наприклад, мене доля не занесла, бажано спитати людей, які були до тебе, хоча б, що там було», — сказав очільник митниці.

Він наголосив, що це в жодному разі не означає, що досвід цих людей треба використовувати.

«Це було б просто смішно, тому що ці люди є причиною проблем, які є зараз, а не вирішенням цих проблем», — резюмував Нефьодов.

Як повідомлялося, 31 жовтня керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що через саботаж старої системи доходи митниці суттєво впали після того, як було створено Держмитну службу, а Нефьодов її очолив.

«Я в нього (Нефьодова. – ред.) дуже сильно вірю, і це моє особисте і надія, до якої я доклав максимум зусиль, щоб дати можливість йому працювати, щоб він реалізував ці свої ідеї. На жаль, у нього зараз не дуже вдається. Або, скажімо так, дуже не вдається», – сказав Богдан.

Він також заявив, що ексвіцепрем'єрміністр Валерій Хорошковський дає консультації українській владі, зокрема щодо питань митниці.

Напередодні депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк, посилаючись на слова Нефьодова, заявила, що очільник Митної служби двічі бачився з Валерієм Хорошковським у владних будівлях і радився з ним з питань менеджменту на митниці.

Після цього глава Державної митної служби Максим Нефьодов спростував вплив олігарха Валерія Хорошковського на прийняття рішень в установі.

Нагадаємо, що Хорошковський був головою Державної митної служби України у 2007-2009 роках.

18 грудня 2018 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби (ДФС). Вона передбачає поділ ДФС на Державну податкову службу, до складу якої будуть входити підрозділи податкової міліції, і Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади.

Конкурс на посаду голови Державної митної служби виграв заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодов. 5 липня 2019 року Кабмін призначив Нефьодова на цей пост, 15 липня він розпочав виконання обов'язків.