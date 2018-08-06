280 тис. українців не забрали оформлені закордонні паспорти



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Документи зберігаються до одного року від дати оформлення

Станом на червень 2018 року в Україні було понад 280 тис. людей, які заплатили за оформлення закордонного паспорта пройшли процедуру, але не з'явилися до підрозділів Державної міграційної служби для його отримання.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ДМС.

Згідно з нормативними вимогами, документи зберігаються до одного року від дати оформлення, а оплачені за оформлення кошти власникам утилізованих паспортів Міграційна служба не повертає.

Від моменту впровадження паспортів громадянина України з безконтактним електронним носієм - з січня 2015 року по серпень 2018 року оформлено близько 9,5 мільйона біометричних документів.

Зазначимо, що у 2017 році у зв'язку із запровадженням безвізового режиму в Україні виникли величезні черги на закордонний паспорт. У результаті термінове оформлення паспорта займало місяць замість 7 днів, а нетермінове – 2-3 місяці замість 20 днів.

Через ажіотажний попит на біометричні закордонні паспорти поліграфкомбінат «Україна» був змушений закупити другу лінію для друку бланків. Її ввели в дію на початку 2018 року. Але остаточно ліквідувати черги вдалося тільки наприкінці липня 2018 року.