30 з 90 послів незабаром будуть звільнені або призначені, – Кулеба



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Дмитро Кулеба: необхідно знайти баланс, але при цьому уникнути іншої переваги - щоб не було безпідставних переваг під час конкурсів

Дмитро Кулеба звернув увагу на питання гендерної нерівності на дипслужб

30 з 90 послів незабаром будуть звільнені або призначені. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час презентації змін у МЗС за 100 днів.

«У нас у цілому є 82 посли і сім керівників представництв у міжнародних організаціях. Зараз у роботі на відкликання і призначення перебувають майже 30 людей. Мені не подобається ситуація, коли багато вакантних посад послів, тому я намагаюся цю ситуацію виправити», - сказав він.

Кулеба додав, що існує така проблема - більшість дипломатів хочуть працювати в певних країнах.

«Аналіз, який було проведено за моїм дорученням, показав, що більшість українських дипломатів хочуть працювати, за дивним збігом обставин, звичайно, в Європі або Північній Америці. Це величезна диспропорція і викривлення реальності світу. Ми повинні це міняти», - сказав він.

Міністр додав, що для вирішення цієї проблеми розробив так званий «мотиваційний пакет» для кандидатів на посади в країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Близького Сходу, Африки та Латинської Америки.

«Ти отримуєш кращі кар'єрні можливості, якщо їдеш в таку країну. Цим ми хочемо ліквідувати дисбаланс», - пояснив він.

Також Кулеба акцентував увагу на проблемі зі знаннями дипломатами іноземних мов.

«З іноземними мовами проблема. Найбільша - з арабськими», - повідомив він.

Міністр анонсував, що після завершення карантину будуть оголошені відкриті конкурси на низку посад в органи дипломатичної служби з основним фокусом на знання іноземних мов.

«Були виявлені, на жаль, жахливі ситуації. У Китаї в посольстві тільки одна людина повноцінно володіла китайською мовою. Це неприпустимо. У МЗС немає внутрішнього ресурсу закривати питання мов. Тому ми відкриємо двері для людей, які хочуть стати дипломатами. Звичайно, мова не буде єдиним критерієм, але ми відкриємо двері», - сказав він.

Крім того, Кулеба звернув увагу на питання гендерної нерівності на дипслужби.

«Статистика показує, що у нас на всіх посадах, крім керівних, нормально з гендерною рівністю. На нижній та середній ланці у нас баланс між жінками і чоловіками непоганий. Але з керівниками все досить сумно. На рівні керівної ланки настає повний провал. Щоб ви розуміли: у нас близько 30 структурних підрозділів, з них жінки очолюють 5. Якщо не помиляюся, у нас 7-8% послів жінок. Це поганий показник», - повідомив він.

Міністр переконаний, що необхідно знайти баланс, але при цьому уникнути іншої переваги - щоб не було безпідставних переваг під час конкурсів.

Як повідомлялось, 4 червня Верховна Рада звільнила віцепрем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка.

Водночас Пристайка планується призначити послом України у Великій Британії.