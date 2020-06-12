Глава МЗС України подякував США за військову допомогу на $250 млн



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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Міністр зазначив, що США залишаються стратегічним партнером та справжнім другом України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував американській стороні за рішення про затвердження повного пакету оборонної допомоги Україні й підкреслив, що це додає ефективності в захисті від російської агресії.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства написав у Twitter.

«США залишаються стратегічним партнером та справжнім другом України. Я вдячний за рішення про виділення $250 млн військової допомоги в 2020 році на навчання, спорядження та консультативні зусилля, що допомагає Україні ефективніше захищатися від російської агресії», - підкреслив український міністр.

Нагадаємо, американський Конгрес за рекомендаціями Пентагону затвердив пакет допомоги Україні на 2020 рік у сфері безпеки та оборони на суму 250 млн доларів за програмою USAI. Це передбачає надання ЗСУ, серед іншого, засобів контрбатарейної боротьби, транспортних засобів, медичного обладнання, здійснення підготовки підрозділів українського війська.

Окремий акцент цього року здійснюється на підтримці ВМС Збройних сил України, що дуже важливо в умовах агресивної поведінки РФ в акваторіях Чорного і Азовського морів.