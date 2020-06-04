Рада звільнила Пристайка з посади віцепрем’єр-міністра з питань євроінтеграції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Пристайко поїде до Британії послом від України

Проєкт постанови про звільнення Пристайка був зареєстрований у парламенті 3 червня

У Верховній Раді 4 червня депутати проголосували за звільнення Вадима Пристайка з посади віцепрем’єр-міністра з питань європейської інтеграції.

«За» звільнення проголосували 296 депутатів.

Нагадаємо, 3 червня було подання до Ради на звільнення Пристайка і призначення Стефанішиної.

Як повідомлялося, фракція «Слуга народу» на засіданні погодила ряд кандидатур на посади в уряді. Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук поінформувало, що «Слузі народу» стало відомо про плани щодо призначення Пристайка послом України у Великій Британії.

Фракція «Слуга народу» погодила генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції