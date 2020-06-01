Пристайко їде послом до Британії, його місце віце-прем’єра займе Стефанішина
«Слуги» відправляють Пристайка працювати до Лондона
Віце-прем’єр Вадим Пристайко поїде працювати послом до Великої Британії, а його посаду займе Ольга Стефанішина.
Про це стало відомо на сьогоднішньому засіданні фракції партії «Слуга народу», повідомляє джерело «Главкома».
Тепер за це рішення мають проголосувати у Верховній Раді.
Вадим Пристайко з травня 2019 року був призначений Зеленським заступником голови Офісу президента. У серпні минулого року Пристайко був призначений главою МЗС України.
Після відставки уряду Олексія Гончарука Зеленський вніс до парламенту кандидатуру Дмитра Кулеби для призначення міністром закордонних справ. Після призначення глава МЗС Пристайко став віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Також нагадаємо, що фракція «Слуга народу» визначилась з кандидатом на посаду голови Мінкульту. Нардепи підтримали на цій посаді Олександра Ткаченка.