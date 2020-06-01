Пристайко їде послом до Британії, його місце віце-прем’єра займе Стефанішина



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Директор Урядового офісу з питань координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина Фото UATV

«Слуги» відправляють Пристайка працювати до Лондона

Віце-прем’єр Вадим Пристайко поїде працювати послом до Великої Британії, а його посаду займе Ольга Стефанішина.

Про це стало відомо на сьогоднішньому засіданні фракції партії «Слуга народу», повідомляє джерело «Главкома».

Тепер за це рішення мають проголосувати у Верховній Раді.

Ольга Стефанішина – генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Народилася у 1985 році.

У 2008 році вона закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала кваліфікацію юриста-міжнародника' перекладача з англійської мови;

2016 рік – Одеський національний економічний університет, спеціаліст з фінансів і кредиту. З березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів.

У грудні 2017 року призначена на посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату.

Вадим Пристайко з травня 2019 року був призначений Зеленським заступником голови Офісу президента. У серпні минулого року Пристайко був призначений главою МЗС України.

Після відставки уряду Олексія Гончарука Зеленський вніс до парламенту кандидатуру Дмитра Кулеби для призначення міністром закордонних справ. Після призначення глава МЗС Пристайко став віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Також нагадаємо, що фракція «Слуга народу» визначилась з кандидатом на посаду голови Мінкульту. Нардепи підтримали на цій посаді Олександра Ткаченка.