42-й день голодування. Як зараз виглядає Савченко

У мережі з'явилось фото похудалої Надії

Нардеп Надія Савченко похудала. Про це свідчить її фото, яке опублікувала сьогодні у себе на сторінці у Facebook сестра парламентаря Віра. Помічниця нардепа Тетяна Проторченко стверджує, що Савченко тримає голодування вже 42-й день. Так, якщо порівнювати це фото зі світлинами з одного з перших судових засідань у справі Савченко, можна



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У мережі з'явилось фото похудалої Надії

Нардеп Надія Савченко похудала. Про це свідчить її фото, яке опублікувала сьогодні у себе на сторінці у Facebook сестра парламентаря Віра.

Помічниця нардепа Тетяна Проторченко стверджує, що Савченко тримає голодування вже 42-й день.

Так, якщо порівнювати це фото зі світлинами з одного з перших судових засідань у справі Савченко, можна помітити, що нардеп відчутно похудала.

Савченко у суді 23 березня

Як повідомлялось, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генеральний прокурор України виклав нардепам версію слідства. У Раді також продемонстрували оперативне відео, на якому Савченко та Рубан домовляються із військовими про стратегію й тактику перевороту.

23 березня Шевченківській суд Києва постановив взяти Савченко під варту. Нардепа відправили до ізолятора на 59 діб без права внесення застави. Савченко оголосила про голодування.

У середині квітня Савченко погодилася перервати голодування на 3 дні, щоб пройти допит на поліграфі.