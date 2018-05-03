  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    42-й день голодування. Як зараз виглядає Савченко

    У мережі з'явилось фото похудалої Надії
    Нардеп Надія Савченко похудала. Про це свідчить її фото, яке опублікувала сьогодні у себе на сторінці у Facebook сестра парламентаря Віра.   Помічниця нардепа Тетяна Проторченко стверджує, що Савченко тримає голодування вже 42-й день. Так, якщо порівнювати це фото зі світлинами з одного з перших судових засідань у справі Савченко, можна
    • Сьогодні, 16:54
    • Розсилка

    У мережі з'явилось фото похудалої Надії

    Нардеп Надія Савченко похудала. Про це свідчить її фото, яке опублікувала сьогодні у себе на сторінці у Facebook сестра парламентаря Віра.

     

    Помічниця нардепа Тетяна Проторченко стверджує, що Савченко тримає голодування вже 42-й день.

    Так, якщо порівнювати це фото зі світлинами з одного з перших судових засідань у справі Савченко, можна помітити, що нардеп відчутно похудала.

    49_main
    Савченко у суді 23 березня

    Як повідомлялось, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

    Перед голосуванням генеральний прокурор України виклав нардепам версію слідства. У Раді також продемонстрували оперативне відео, на якому Савченко та Рубан домовляються із військовими про стратегію й тактику перевороту.

    23 березня Шевченківській суд Києва постановив взяти Савченко під варту. Нардепа відправили до ізолятора на 59 діб без права внесення застави. Савченко оголосила про голодування.

    У середині квітня Савченко погодилася перервати голодування на 3 дні, щоб пройти допит на поліграфі.

    Читайте також
    Надія Савченко суд допит голодування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ