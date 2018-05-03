42-й день голодування. Як зараз виглядає Савченко
- Сьогодні, 16:54
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У мережі з'явилось фото похудалої Надії
Нардеп Надія Савченко похудала. Про це свідчить її фото, яке опублікувала сьогодні у себе на сторінці у Facebook сестра парламентаря Віра.
Помічниця нардепа Тетяна Проторченко стверджує, що Савченко тримає голодування вже 42-й день.
Так, якщо порівнювати це фото зі світлинами з одного з перших судових засідань у справі Савченко, можна помітити, що нардеп відчутно похудала.
Як повідомлялось, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.
Перед голосуванням генеральний прокурор України виклав нардепам версію слідства. У Раді також продемонстрували оперативне відео, на якому Савченко та Рубан домовляються із військовими про стратегію й тактику перевороту.
23 березня Шевченківській суд Києва постановив взяти Савченко під варту. Нардепа відправили до ізолятора на 59 діб без права внесення застави. Савченко оголосила про голодування.
У середині квітня Савченко погодилася перервати голодування на 3 дні, щоб пройти допит на поліграфі.