Скандал у Кривому Розі. Вілкул пояснив, чому пішов війною проти електронних петицій

Очільник ВА Кривого Рогу, вважає, що місцеві політики і ті, що прагнули стати, заробивши «дешевий» авторитет на хайпі вирішили нагадати про себе

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що пропонує депутатам міськради не розглядати петиції до кінця війни. Про це Вілкул повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що боротьба петицій за перейменування проспекту Гагаріна на Костянтина Павлова у Кривому Розі, мабуть, буде «заморожена» до кінця війни.

«Є старе військове прислів'я: «Коли менше пахне порохом, більше пахне лайном». На третьому місяці війни, коли стало трохи менш страшно, містечкові політики та ті, що прагнуть стати (заробивши дешевий авторитет на хайпі, а не на допомозі у захисті міста) вирішили нагадати про себе, запустивши цілу серію петицій на сайті криворізької міськради та істерики в соцмережах з приводу перейменування/неперейменування вулиць міста, зокрема – ім'ям загиблого мера міста Кривого Рогу Костянтина Павлова, церковних питань (що взагалі не є компетенцією місцевої влади) та інших питань, що розколюють місто, яке зараз б'ється як одне серце і працює на перемогу», – написав Вілкул.

На його думку, технологія роз'єднання використовується ворогами з першого дня вторгнення.

«Сподіваюся, що ці «діячі» і ЗМІ, що їх підтримують, роблять це неусвідомлено, заради особистісного піару, не розуміючи, що тим самим працюють на руку орків. Не вдасться. Ми не дамо це зробити», – заявив Вілкул.

Як голова Військової адміністрації та Ради оборони міста, він звернувся до депутатів Криворізької міської ради з пропозицією до кінця війни не розглядати петиції.

«Я впевнений, що мене почують. Жодної політики до кінця війни у місті не буде. А дешевий хайп, якого може бути ще багато, нехай залишиться на совісті популістів», – сказав Олександр Вілкул.