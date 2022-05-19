Зеленський у новій вишиванці записав звернення до українців (відео)

Цього року Україна 19 травня відзначає День вишиванки

Президент України привітав громадян із Днем вишиванки, який щороку відзначається у третій четвер травня

Президент Володимир Зеленський привітав громадян України з Днем вишиванки. Це свято традиційно відзначається у третій четвер травня.

«Бажаю здоров'я. Сильна, незламна, смілива і вільна. З Днем вишиванки, Україно», – сказав Зеленський у відео, яке опублікував у Telegram.

На відео Зеленський – у вишитій сорочці камуфляжного забарвлення. З початку війни очільник держави носить одяг саме кольору хакі. Не став винятком й цей день.

Відеозвернення президент записував у своєму робочому кабінеті.

Довідка: Вперше це свято відзначили у 2006 році, коли студентка Чернівецького національного університету запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали й викладачі, і студенти всього навчального закладу. Кілька років свято відзначалося тільки в стінах навчального закладу, а потім ця традиція поширилася і по інших містах України.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям ЗСУ, яким надано звання Героя України.