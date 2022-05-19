  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський у новій вишиванці записав звернення до українців (відео)

    Цього року Україна 19 травня відзначає День вишиванки - Зеленський у новій вишиванці записав звернення до українців (відео)
    Цього року Україна 19 травня відзначає День вишиванки
    скріншот з відео

    Президент України привітав громадян із Днем вишиванки, який щороку відзначається у третій четвер травня

    Президент Володимир Зеленський привітав громадян України з Днем вишиванки. Це свято традиційно відзначається у третій четвер травня.

    «Бажаю здоров'я. Сильна, незламна, смілива і вільна. З Днем вишиванки, Україно», – сказав Зеленський у відео, яке опублікував у Telegram.

    На відео Зеленський – у вишитій сорочці камуфляжного забарвлення. З початку війни очільник держави носить одяг саме кольору хакі. Не став винятком й цей день.

    Відеозвернення президент записував у своєму робочому кабінеті.

    Довідка: Вперше це свято відзначили у 2006 році, коли студентка Чернівецького національного університету запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали й викладачі, і студенти всього навчального закладу. Кілька років свято відзначалося тільки в стінах навчального закладу, а потім ця традиція поширилася і по інших містах України.

    Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям ЗСУ, яким надано звання Героя України.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент вишиванка окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський у новій вишиванці записав звернення до українців (відео)