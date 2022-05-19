Артилерія та радари: Байден анонсував ще один пакет допомоги Україні

США схвалили новий пакет військової допомоги для України на $100 млн

Президент США Джо Байден після позитивного голосування Сенату за пакет допомоги для України анонсував передачу нашій державі додаткової артилерії, радарів та іншого обладнання. Заяву американського президента опублікували на сайті Білого дому.

«Я аплодую Конгресу за те, що він направив світові чіткий двопартійний сигнал про те, що народ Сполучених Штатів разом із мужнім народом України захищає свою демократію та свободу. Ресурси, які я запросив, дозволять нам направити в Україну ще більше зброї та боєприпасів, поповнити власні запаси та підтримати війська США, дислоковані на території НАТО», – зазначив Байден.

Президент США повідомив, що разом із союзниками та партнерами забезпечать «безпеку, економічну, продовольчу та гуманітарну допомогу, яка надходить в Україну, по всьому регіону та по всьому світу, і ще більше зміцнимо Україну як на полі бою, так і за столом переговорів».

«Сьогодні я оголошую про черговий пакет допомоги у забезпеченні безпеки, який надасть Україні додаткову артилерію, радари та інше обладнання, яке вони вже ефективно використовують на полі бою. Ця зброя і спорядження вирушать прямо на передові лінії свободи в Україні і підтвердять нашу рішучу підтримку мужньому народу України, який захищає свою країну від агресії Росії, що триває», – наголосив Байден.

Держсекретар Ентоні Блінкен уточнив, що дає дозвіл на десяте вилучення додаткового озброєння та обладнання для оборони України із запасів Міністерства оборони США на суму до 100 мільйонів доларів.

У Пентагоні розповіли, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні. В оборонному відомсті наголосили, що США разом з партнерами працюють над визначенням та наданням Україні необхідної зброї та обладнання.

Новий пакет американської допомоги включатиме:

18 155-мм гаубиць M777;

18 машин для буксирування гаубиць;

3 протиартилерійські радари AN/TPQ-36;

польове обладнання та запасні частини.

Раніше стало відомо, що США виділять $40 млрд для України: Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги, що передбачає підтримку України на загальну суму понад $40 млрд. Проєкт отримав двопартійну підтримку.

Крім того, 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

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