Зеленський і його вишиванки: найгучніші образи президента (фото, відео)

Щороку Володимир Зеленський вітає українців з Днем вишиванки у новій сорочці. І щоразу його вбрання набуває широкого галасу у суспільстві

Цього року 19 травня Україна відзначає День вишиванки. Ця сорочка – символ самобутності, незламності та свободи українського народу. Щороку українські політики одягають вишиті сорочки та вітають громадян. Вже три роки поспіль, перебуваючи на посаді президента, це робить і Володимир Зеленський.

З року в рік у нього вишиванки різних кольорів, з різними орнаментами та... скандалами. Пропонуємо пригадати, у яких національних вбраннях український лідер вітав громадян з Днем вишиванки.

Травень, 2019 рік

День вишиванки у 2019 році припав на кілька днів раніше, ніж Володимир Зеленський офіційно став президентом України. Не секрет, що до вступу на посаду він переважно розмовляв російською, тому і привітання опублікував цією мовою. Однак все ж таки швидко видалив його та переписав державною.

«З Днем вишиванки! Вишиванку не забув, поголитися забув! Не забудьте привітати всіх», – написав Зеленський.

Володимир Зеленський у вишиванці, 2019 рік

Того року Зеленський обрав чорну вишиванку з орнаментом синього кольору. І хоч фахівці-етнологи зазначають, що чорна вишиванка виникла у 19 столітті і не є традиційною, а чорний – це колір смерті й потойбіччя, дизайнерка майстерні вишивки Ірина Завадко, яка прикрашає сорочки вже близько 50 років, розповіла: «Всупереч поширеній думці про те, що чорний є траурним кольором, в українській традиції він завжди вважався багатим, та використовувався в одязі заможних родин. Крім того, чорний колір є захистом, приховує людину від недобрих поглядів, робить людину стрункішою».

Травень, 2020 рік

Два роки тому президент одягнув вишиту біло-чорну сорочку, а от перша леді похизувалася яскравою вишиванкою у темно-синьому тоні. Обидві вишиванки створив український бренд Etnodim.

Колоритну світлину президент доповнив коротким вітанням: «Зі Всесвітнім днем вишиванки!».

Президентське подружжя, 2020 рік

Травень, 2021 рік

Минулого року сорочка президента та його дружини теж викликала обурення у суспільстві. Однак емоційні сплески вдалося вгамувати дизайнерам. Багато кому здалося, що Зеленський одягнений у косоворотку – російську народну чоловічу сорочку з косим коміром. Президент спершу опублікував фото з дружиною у схожому вбранні у своїх соцмережах, але згодом її видалив.

Володимир Зеленський і перша леді, 2021 рік

За обома вбраннями, які наробили галасу в соцмережах, стоїть український дизайнер Артем Климчук. Одяг створювався за спеціальним замовленням президента та першої леді. Він пояснив, що вишиванки розроблялися за зразками старовинних сорочок, які знайшли в музейних архівах Дніпропетровської області.

«Створюючи вишиванку для Володимира, за основу ми взяли національний костюм дніпропетровського регіону. Для східної України розріз на сорочці збоку був широко поширеним елементом. Він був дуже популярним у 19 столітті, але втратив свою актуальність після всього того, що з нашою країною зробив Радянський союз», – розповідав Климчук виданню Vogue.

Для вбрання дружини президента так само використовувалися традиційні орнаменти регіону і характерний виріз квадратної форми на сорочці.

«Ми трохи стилізували візерунки, переосмислили дизайн і осучаснили вишиванку, хоча вона створена за мотивами історичних сорочок, які зберігаються в музеях», – пояснював дизайнер.

Проте сама перша леді у своєму дописі в Instagram запевнила, що такий крій – частина регіональних традицій.

«На Дніпропетровщині, де народилися ми й де колись народилася моя баба Шура, традиційні чорно-червоні вишивки, а крій жіночої сорочки – особливий, з квадратним вирізом – каре. Це наша регіональна «вишиванкова» родзинка», – розповіла Олена Зеленська.

Серпень, 2021 рік

Вже через кілька місяців того ж року, 20 серпня, Зеленський знову з'явився у вишиванці. Він одягнув ту ж сорочку, що й у 2020 році. Тоді Зеленський прийняв виклик від фітнес-тренера Вадима Данильченка і передав естафету президенту Національного Олімпійського комітету України Сергію Бубці. Суть її полягає в тому, щоб виконати 30 будь-яких фізичних вправ, записати їх на відео й опублікувати у себе в соцмережах з гештегом #здороваукраїна30.

Новий флешмоб був присвячений ювілею Незалежності України, тому Президент однією з умов челенджу додав, що вправи потрібно зробити в вишиванці.

Травень, 2022 рік

Цього року Україна відзначає День вишиванки в умовах війни. З початку вторгнення РФ в Україну Зеленський носить одяг саме кольору хакі. Не став винятком й цей день. У відеопривітанні він з'явився у вишитій сорочці камуфляжного забарвлення.

Нагадаємо, раніше улюбленець українців пес-сапер Патрон похвалився вишиванкою.

Також фото у вишиванці опублікувала перша леді Олена Зеленська.