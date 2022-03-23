Понад трьох сотень шкіл Київщини відновили роботу, половина працюють дистанційно

У 33 громадах області навчальний процес призупинено або тривають канікули

Відсьогодні, 23 березня 330 закладів освіти 36 громад Київщини відновили свою роботу. Про це інформує Київська обласна державна адміністрація.

Дистанційно освітній процес відбувається у 54% освітніх закладів Київщини. Загалом, це 117,5 тис учнів.

У розрізі районів Київської області картина така:

Білоцерківський – 13 громад, 168 шкіл, 44621 учнів;

Бориспільський – 3 громади, 21 школа, 5875 учнів;

Броварский – 2 громади, 17 шкіл,19316 учнів;

Бучанський – 2 громади, 8 шкіл, 9756 учнів;

Вишгородський – 1 громада, 5 шкіл, 736 учнів;

Обухівський – 6 громад, 61 школа, 19280 учнів;

Фастівський – 9 громад, 50 шкіл, 17865 учнів.

Навчання відновлюється у громадах всіх районів, де дозволяє оперативна обстановка.

Крім цього, у 33 громадах області навчальний процес призупинено або тривають канікули.

Нагадаємо, що у Київській області українська армія взяла в кільце російських окупантів в Бучі, Ірпіні та Гостомелі.