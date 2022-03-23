Викрито ще трьох зрадників, що зливали секретні дані окупантам (фото)

На Харківщині за підозрою у державній зраді затримано жінку та чоловіка

Підозрювані збирали та передавали РФ інформацію про розташування українських військ

Правоохоронці повідомили про підозру мешканці міста Миколаїв за фактом державної зради ( ч.1 ст. 111 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, жінка ще на початку 2020 року вступила у злочинну змову із представником головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил РФ з метою надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Підозрювана з липня 2021 року по січень 2022 року збирала та через Telegram передавала представнику спецслужби РФ інформацію про розташування військових частин Збройних сил України на території Миколаєва та області. Зокрема, вона передала координати розташування військово-морської бази ЗСУ в м. Очаків, військових комісаріатів, штабу територіальної оборони ЗС України з фотозображеннями окремих її учасників, відомості про діяльність сил територіальної оборони, місцезнаходження громадських організацій та партій. Також жінка надсилала відомості про керівників установ, підприємств, організацій, які у випадку зміни влади на російську, зможуть очолити регіон, та осіб, які зможуть організувати та взяти участь у масових заходах на підтримку російської влади.

Мешканку Миколаєва взято під арешт

23 березня 2022 року ухвалою суду стосовно неї обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Крім того, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування стосовно чоловіка і жінки за фактом державної зради.

За даними слідства, двоє громадян України з березня 2022 року збирали на території Харківської та Луганської областей відомості про розташування військової техніки, особового складу ЗСУ та інших військових формувань, залучених до відсічі російської агресії. У подальшому зібрані дані чоловік і жінка передавали представникам країни-агресора.

23 березня 2022 року їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, відповідно до ст. 615 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в Харківській області