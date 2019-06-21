Комісія встановила порогові бали на всі предмети ЗНО-2019
Мінімальний пороговий бал – з математики, а найвищий – з історії України
Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти в п’ятницю, 21 червня, встановила порогові бали«склав/не склав» для трьох тестів зовнішнього незалежного оцінювання – історії України, географії та хімії.
За результатами обговорень комісія визначила такі порогові бали:
- історія України - 27;
- географія - 26;
- хімія - 16.
Від загальної кількості учасників тестування поріг «склав/не склав» із цих предметів подолали: з історії України – 84 % осіб; з географії – 89,57 %, з хімії – 86 %.
Раніше експертна комісія визначила порогові бали «склав/не склав» з таких предметів:
- математика - 11;
- українська мова та література - 23;
- фізика - 13;
- іноземні мови - 19;
- біологія - 23.
22 червня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати тестування із зазначених предметів, а також бланки відповідей. Вже наступного тижня, а саме 24 червня, у розділі «Керівникам навчальних закладів» розмістять відомості про результати ДПА у формі ЗНО.
Нагадаємо, останнє оцінювання було з хімії і відбулось воно 13 червня.
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