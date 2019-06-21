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    Наука та освіта

    Комісія встановила порогові бали на всі предмети ЗНО-2019

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    Комісія встановила порогові бали на всі предмети ЗНО-2019

    Мінімальний пороговий бал – з математики, а найвищий – з історії України

    Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти в п’ятницю, 21 червня, встановила порогові бали«склав/не склав» для трьох тестів зовнішнього незалежного оцінювання – історії України, географії та хімії.

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    За результатами обговорень комісія визначила такі порогові бали:

    • історія України - 27;
    • географія - 26;
    • хімія - 16.

    Від загальної кількості учасників тестування поріг «склав/не склав» із цих предметів подолали: з історії України –  84 % осіб; з географії – 89,57 %, з хімії – 86 %.

    Раніше експертна комісія визначила порогові бали «склав/не склав» з таких предметів:

    • математика - 11;
    • українська мова та література - 23;
    • фізика - 13;
    • іноземні мови -  19;
    • біологія - 23.

    22 червня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати тестування із зазначених предметів, а також бланки відповідей. Вже наступного тижня, а саме 24 червня, у розділі «Керівникам навчальних закладів» розмістять відомості про результати ДПА у формі ЗНО.

    Нагадаємо, останнє оцінювання було з хімії і відбулось воно 13 червня.

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    ЗНО-2019 історія освіта мова література
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