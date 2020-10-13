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    Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: рішення уряду

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    Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: рішення уряду

    Українцям щонайменше два місяці жити в умовах карантинних обмежень

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд продовжить карантин в Україні до кінця року. Також в постанову про карантинні обмеження внесуть зміни.

    Про це він заявив на засіданні уряду.

    Шмигаль зазначив, що це найбільш дієвий механізм для запобігання поширення коронавірусу.

    «Уряд сьогодні продовжить дію адаптивного карантину до кінця року. Це потрібний крок, щоб гарантувати більш безпечне середовище для українців», - заявив він.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 12 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5133 осібЗагалом від початку пандемії заразилися коронавірусом 270587 людини, одужали 116562 осіб, летальних випадків – 5122.

    Між іншим, грипом і коронавірусом можна заразитися одночасно, оскільки це схожі за симптомами та способом передачі інфекції. Однак це ускладнює перебіг хвороби та може призвести до смерті пацієнта.

    До слова, також 13 жовтня країни ЄС домовилися про єдині правила визначення карантинних зон.

     

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