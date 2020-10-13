Грип і Covid-19: одночасне зараження смертельно небезпечне



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Хвороби схожі за ️симптомами — гарячка, кашель, втома, ️способом передачі — краплинним шляхом

Грипом і коронавірусом можна заразитися одночасно, оскільки це схожі за симптомами та способом передачі інфекції. Однак це ускладнює перебіг хвороби та може призвести до смерті пацієнта.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

«Грип та коронавірусна інфекція — небезпечні та високо заразні захворювання, які можуть мати як легкий перебіг та лікуватися вдома під наглядом сімейного лікаря, так і важку форму, яка може призвести навіть до летальності. Хвороби схожі за ️симптомами — гарячка, кашель, втома, ️способом передачі — краплинним шляхом. Обома вірусними інфекціями можна заразитися одночасно, і тоді існує ризик тяжкого ураження легенів, складного перебігу хвороби і навіть призвести до смерті», - розповіли в Центрі громадського здоров'я.

В Центрі наголосили, що антибіотики не пришвидшують видужання — як у випадку захворювання грипом, так і Covid-19.

Також у Центрі нагадали базові рекомендації, виконання яких дозволить уникнути або мінімізувати ризики інфікування:

ретельно та часто мийте руки близько 40 секунд;

тримайте дистанцію 1,5 метра від інших;

там, де дотримуватися дистанції неможливо, одягайте маску.

не торкайтеся очей, рота, носа, кашляйте та чхайте у згин ліктя чи одноразову хустинку;

вакцинація від грипу, але щеплення від грипу не захищає від коронавірусу. Наразі вакцини від короновірусної інфекції не існує;

якщо з'являються симптоми захворювання, терміново звертайтеся до лікаря.

Як повідомлялося, в Україні протягом 11 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4420 осіб. Одужали за минулу добу – 903 людини (у попередній день 937), померли 43 особи (у попередній день 85). Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 265454 людини, одужали 114410 осіб, летальних випадків – 5015.

Як повідомлялося, в Україні розглядається можливість запровадження карантину вихідного дня.

Разом з тим МОЗ запропонує уряду продовжити карантин до кінця року.