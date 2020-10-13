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    Оперативні дані: в Україні виявлено ще 5133 хворих на коронавірус

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    За минулу добу від коронавірусу померли 107 осіб - Оперативні дані: в Україні виявлено ще 5133 хворих на коронавірус
    За минулу добу від коронавірусу померли 107 осіб

    Загалом від початку пандемії одужали від коронавірусу 116562

    В Україні за минулу добу, 12 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5133 осіб. Це на 713 випадків більше, ніж днем раніше (4420). Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

    Одужали за минулу добу – 2152 людини (у попередній день 903), померли 107 осіб (у попередній день 43).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 13 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 270587 людини, одужали 116562 осіб, летальних випадків – 5122.

    Нагадаємо, МОЗ запропонує уряду продовжити карантин до кінця року.

    Як повідомлялося, в Україні протягом 11 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4420 осіб. Одужали за минулу добу –  903 людини (у попередній день 937), померли 43 особи (у попередній день 85). Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 265454 людини, одужали 114410 осіб, летальних випадків – 5015.

    До слова, науковці КПІ пронозують зростання кількості виявлених хворих на коронавірус до 7 800 осіб на добу до кінця цього тижня, 21 жовтня

    У світі станом на ранок 13 жовтня коронавірусом заразилися 38042910 людей. Загалом від початку пандемії одужало майже 28603169 людей, а кількість померлих зросла до 1 085375 людей.

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