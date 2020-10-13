Втрата нюху і задишка. Як зрозуміти, що коронавірус у вас вже був



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Коронавірус можна перенести навіть безсимптомно і не знати цього

Подекуди коронавірус можна сплутати з ГРВІ або грипом, але має він й специфічні ознаки. Наразі чимало людей хочуть знати, чи не перехворіли вони вже на коронавірус, не знаючи про це?

Звісно, можна здати ІФА-тест на антитіла, але є й інші ознаки, пише anews.com.

Згадайте, що ви відчували під час хвороби. До найбільш вірогідних ознак медики відносять наступні симптоми:

Ви хворіли дуже сильно, тобто перенесли недугу важче, ніж при застуді,

У вас була виразна втрата нюху та/або смаку.

Після хвороби у вас час від часу виникає задишка. Це один з найбільш затяжних наслідків Covid-19.

У вас довго був сухий уривчастий кашель (і це точно не алергія, брудне повітря або інші причини).

Після хвороби ви відчували втому, слабкість (сильніше, довше, ніж зазвичай).

У вас були (є) нехарактерні симптоми (прискорений пульс навіть якщо ви спокійні, аритмія, висип, та інше, чого не було раніше).

Медики кажуть, що шанси того, що у вас точно був коронавірус, вище, якщо ви контактували з зараженою людиною.

Нагадаємо, що в Україні після вихідних знову почала зростати кількість людей, що перехворіли на коронавірус.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 12 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5133 осіб. Загалом від початку пандемії заразилися коронавірусом 270587 людини, одужали 116562 осіб, летальних випадків – 5122.

Між іншим, грипом і коронавірусом можна заразитися одночасно, оскільки це схожі за симптомами та способом передачі інфекції. Однак це ускладнює перебіг хвороби та може призвести до смерті пацієнта.

Як повідомлялося, в Україні розглядається можливість запровадження карантину вихідного дня.

Разом з тим МОЗ запропонує уряду продовжити карантин до кінця року.