Втрата нюху і задишка. Як зрозуміти, що коронавірус у вас вже був
Коронавірус можна перенести навіть безсимптомно і не знати цього
Подекуди коронавірус можна сплутати з ГРВІ або грипом, але має він й специфічні ознаки. Наразі чимало людей хочуть знати, чи не перехворіли вони вже на коронавірус, не знаючи про це?
Звісно, можна здати ІФА-тест на антитіла, але є й інші ознаки, пише anews.com.
Згадайте, що ви відчували під час хвороби. До найбільш вірогідних ознак медики відносять наступні симптоми:
- Ви хворіли дуже сильно, тобто перенесли недугу важче, ніж при застуді,
- У вас була виразна втрата нюху та/або смаку.
- Після хвороби у вас час від часу виникає задишка. Це один з найбільш затяжних наслідків Covid-19.
- У вас довго був сухий уривчастий кашель (і це точно не алергія, брудне повітря або інші причини).
- Після хвороби ви відчували втому, слабкість (сильніше, довше, ніж зазвичай).
- У вас були (є) нехарактерні симптоми (прискорений пульс навіть якщо ви спокійні, аритмія, висип, та інше, чого не було раніше).
Медики кажуть, що шанси того, що у вас точно був коронавірус, вище, якщо ви контактували з зараженою людиною.
Нагадаємо, що в Україні після вихідних знову почала зростати кількість людей, що перехворіли на коронавірус.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 12 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5133 осіб. Загалом від початку пандемії заразилися коронавірусом 270587 людини, одужали 116562 осіб, летальних випадків – 5122.
Між іншим, грипом і коронавірусом можна заразитися одночасно, оскільки це схожі за симптомами та способом передачі інфекції. Однак це ускладнює перебіг хвороби та може призвести до смерті пацієнта.
Як повідомлялося, в Україні розглядається можливість запровадження карантину вихідного дня.
Разом з тим МОЗ запропонує уряду продовжити карантин до кінця року.
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