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    Як проголосувати на виборах хворим: роз’яснення ЦВК

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    Якщо у виборця симптоми грипу, він може проголосувати на дільниці в окремій кабінці - Як проголосувати на виборах хворим: роз’яснення ЦВК
    Якщо у виборця симптоми грипу, він може проголосувати на дільниці в окремій кабінці

    Документи для голосування вдома можна подати до 20:00 23 жовтня

    Центральна виборча комісія оприлюднила роз’яснення щодо порядку голосування на місцевих виборах в Україні для тих, хто хворіє.

    Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    Так, якщо у виборця симптоми грипу, він може проголосувати на дільниці в окремій кабінці. Якщо ж людина перебуває на самоізоляції через хворобу, він зможе проголосувати вдома.

    Для цього необхідно написати заяву в довільній формі, додати медичну довідку від сімейного лікаря або закладу охорони здоров'я. Після чого документи необхідно передати до дільничної комісії за місцем голосування.

    Той же алгоритм діє у випадку, якщо у родича підтвердили зараження коронавірусом і, у зв'язку з цим, ви знаходитесь на самоізоляції.

    У ЦВК зазначили, що документи для голосування вдома можна подати до 20:00 23 жовтня.

    При цьому, ті, хто знаходяться на лікуванні в лікарні, зможуть проголосувати в медичному закладі.

    У Комісії також зазначили, що для голосування необхідно при собі мати власну ручку.

    Між іншим, ЦВК не рекомендує українцям йти на вибори з паспортом в додатку «Дія». Це аргументується тим, що пред‘явити паспорт для отримання бюлетеня в додатку «Дія» можна буде лише за умови наявності у ДВК технічних пристроїв, за допомогою яких можна перевірити такий паспорт. Але наразі таких пристроїв у ДВК немає.

    Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. 

    Українці будуть обирати міського голову, а також депутатів місцевих рад всіх рівнів.

    Нагадаємо, що Зеленський заявив, що українцям на виборчих дільницях 25 жовтня поставлять п'ять питань.

    У Комітеті виборців попередили, що всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону.

    Ініціативу також прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.

     Читайте також: У Зеленського з’явились питання до народу

     

    ЦВК вибори документи грип хвороби
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