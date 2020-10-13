Як проголосувати на виборах хворим: роз’яснення ЦВК



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Якщо у виборця симптоми грипу, він може проголосувати на дільниці в окремій кабінці

Документи для голосування вдома можна подати до 20:00 23 жовтня

Центральна виборча комісія оприлюднила роз’яснення щодо порядку голосування на місцевих виборах в Україні для тих, хто хворіє.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Так, якщо у виборця симптоми грипу, він може проголосувати на дільниці в окремій кабінці. Якщо ж людина перебуває на самоізоляції через хворобу, він зможе проголосувати вдома.

Для цього необхідно написати заяву в довільній формі, додати медичну довідку від сімейного лікаря або закладу охорони здоров'я. Після чого документи необхідно передати до дільничної комісії за місцем голосування.

Той же алгоритм діє у випадку, якщо у родича підтвердили зараження коронавірусом і, у зв'язку з цим, ви знаходитесь на самоізоляції.

У ЦВК зазначили, що документи для голосування вдома можна подати до 20:00 23 жовтня.

При цьому, ті, хто знаходяться на лікуванні в лікарні, зможуть проголосувати в медичному закладі.

У Комісії також зазначили, що для голосування необхідно при собі мати власну ручку.

Між іншим, ЦВК не рекомендує українцям йти на вибори з паспортом в додатку «Дія». Це аргументується тим, що пред‘явити паспорт для отримання бюлетеня в додатку «Дія» можна буде лише за умови наявності у ДВК технічних пристроїв, за допомогою яких можна перевірити такий паспорт. Але наразі таких пристроїв у ДВК немає.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Українці будуть обирати міського голову, а також депутатів місцевих рад всіх рівнів.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що українцям на виборчих дільницях 25 жовтня поставлять п'ять питань.

У Комітеті виборців попередили, що всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону.

Ініціативу також прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.