Адвокат: Генпрокуратура готує новий арешт для Тамразова із заставою у 500 млн



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Олексій Тамразов

Інформацію про підготовку клопотання начебто надав адвокату прокурор

Генпрокуратура підготувала клопотання про арешт екс-заступника голови правління «Укргазвидобування» і власника видання Insider Олексія Тамразова із альтернативою внесення застави у 500 мільйонів гривень.

Про це «Українській правді» розповів адвокат підозрюваного Віталій Коломієць.

За його словами, таку інформацію йому повідомив телефоном прокурор.

«Клопотання захисту мають завтра (23 серпня – ред) зранку дати», - зазначив юрист.

Із усіх фігурантів справи це найбільша сума застави. До цього часу лідером за цим показником був Олександр Кацуба. За його свободу просили 450 мільйонів

Зазначимо, 20 серпня рахунки «Укргазвидобування» було арештовано.

Нагадаємо, 9 серпня генпрокурор Юрій Луценко заявив про затримання Тамразова при спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тис. дол. прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації Віктора Януковича.

10 серпня Печерський райсуд Києва постановив взяти під варту на два місяці колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування», теперішнього власника видання Insider Олексія Тамразова з альтернативою внесення застави у 3 мільйони гривень.

13 серпня друзі власника інтернет-видання Insider Олексія Тамразова, підозрюваного в спробі дачі прокурору хабара в розмірі 200 тис. доларів, внесли за нього 3 млн гривень застави.

Згодом силовики знову затримали Тамразова.