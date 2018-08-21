Силовики знову затримали екс-заступника голови «Укргазвидобування» Тамразова



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Олексія Тамразова затримали вдруге

За словами адвоката, Тамразова затримали у кримінальній справі, яка стосується злочинної організації Януковича, Азарова та інших

Колишнього першого заступника голови правління Укргазвидобування Олексія Тамразова після того, як він вийшов з СІЗО під заставу, знову затримали.

Про це повідомив його адвокат Микола Ореховський.

До помешкання Тамразова прийшли співробітники СБУ та слідчі Генпрокуратури.

«Вони затримали без рішення суду, без передбачених законом підстав на затримання людини. Вони кажуть, що підозрюють його в іншому кримінальному провадженні, але щоб підозрювати людину і застосовувати запобіжний захід, її не обов’язково затримувати», — сказав адвокат.

Він додав, що Тамразов після сплати застави має обов’язки з’являтися до слідчого в ГПУ, «тож він на запрошення прокуратури міг туди прийти».

За словами Ореховського, Тамразова затримали у кримінальній справі, яка стосується злочинної організації Януковича, Азарова та інших. Справа полягає у заволодінні скрапленим газом.

«Це схожа стаття на ту, яку пред’являли раніше. Але тут поки я не бачу жодного документа, де була б описана роль Тамразова», — сказав адвокат.

Підозру Тамразову ще не вручили, станом на 11:00 відбуваться процедура затримання. У правоохоронців є 60 годин, аби доставити Тамразова до суду.

Адвокати будуть оскаржувати дії слідчих.

«Ми чекаємо на завершення процедури затримання і готуємося до того, аби оскаржити незаконні дії в суді», — сказав Ореховський.

Зазначимо, 20 серпня рахунки Акціонерного товариства «Укргазвидобування» було арештовано.

Нагадаємо, 9 серпня генпрокурор Юрій Луценко заявив про затримання Тамразова при спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тис. дол. прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації Віктора Януковича.

10 серпня Печерський райсуд Києва постановив взяти під варту на два місяці колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування», теперішнього власника видання Insider Олексія Тамразова з альтернативою внесення застави у 3 мільйони гривень.

13 серпня друзі власника інтернет-видання Insider Олексія Тамразова, підозрюваного в спробі дачі прокурору хабара в розмірі 200 тис. доларів, внесли за нього 3 млн гривень застави.





Джерело: Громадське