За Тамразова внесли три мільйони гривень застави



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Адвокат Тамразова заявив, що усі документи в СІЗО вже подали

Друзі власника інтернет-видання Insider Олексія Тамразова, підозрюваного в спробі дачі прокурору хабара в розмірі 200 тис. доларів, внесли за нього 3 млн гривень застави.

Про це повідомив адвокат Тамразова Микола Ореховський.

«Усі документи в СІЗО вже подали, чекаємо на його звільнення», - заявив він.

Ореховський додав, що заставу внесли друзі Тамразова ще 10 серпня.

Як відомо, 10 серпня Печерський райсуд Києва постановив взяти під варту на два місяці колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування», теперішнього власника видання Insider Олексія Тамразова з альтернативою внесення застави у 3 мільйони гривень.

Нагадаємо, 9 серпня генпрокурор Юрій Луценко заявив про затримання Тамразова при спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тис. дол. прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації Віктора Януковича.

Джерело: Лівий берег