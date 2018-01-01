Справа Ноздровської: підозрюваний заборонив своєму адвокату давати коментарі

Адвокат Россошанського відмовився коментувати подальші дії захисту

Підозрюваний у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрій Россошанський заборонив своєму адвокату Миколі Личику коментувати рішення суду щодо обрання запобіжного заходу і взагалі давати коментарі у цій справі. Про це сам Личик заявив після оголошення вироку у Вишгородському суді. [READ_MORE] «Наразі я не можу нічого сказати. Мені



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Фото: Уніан Юрий Россошанський

Адвокат Россошанського відмовився коментувати подальші дії захисту

Підозрюваний у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрій Россошанський заборонив своєму адвокату Миколі Личику коментувати рішення суду щодо обрання запобіжного заходу і взагалі давати коментарі у цій справі.

Про це сам Личик заявив після оголошення вироку у Вишгородському суді.

«Наразі я не можу нічого сказати. Мені заборонив мій підзахисний надавати будь-які коментарі, пов'язані з підозрою, зокрема по вироку. На даний момент свою стратегію я не вправі озвучувати», - оголосив адвокат Россошанського.

Личик також зауважив, що не буде коментувати подальші дії та не відповів, чи планує Россошанський подавати апеляцію на рішення про обрання запобіжного заходу.

Захисник Личик просив для свого підзахисного у якості запобіжного заходу домашній арешт.

Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів.

Юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

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