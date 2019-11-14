Адвокат повідомив подробиці затримання чоловіка депутатки Скороход



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Олексія Алякіна затримали сьогодні вранці в рамках екстрадиційної перевірки, каже адвокат

ГПУ і поліція про затримання не повідомляє

Цивільного чоловіка нардепа від фракції «Слуга народу» Ганни Скороход, підприємця Олексія Алякіна затримали вранці у четвер, 14 листопада, через розшук у Росії. Про це повідомив адвокат Сергій Тарасюк.

«О 10 годині ранку на розі вулиць Пилипа Орлика та Інститутської затриманий співробітниками департаменту кримінального розшуку Нацполіції. Він оголошений у розшук (Росією), був затриманий рік тому, тимчасове затримання вже пройшло, він, скажімо так, пройшов через всі процедури, і зараз йде процедура екстрадиційної перевірки», - розповів адвокат.

За його словами, фактично була ще одна процедура, яка не передбачена законом. «Затриманий повторно - законодавством це не передбачено. Підстави для затримання - ті ж, що були рік тому. Тому це фактично ще одна екстрадиційна перевірка Генеральної прокуратури», - уточнив юрист.

За його словами, в найближчі дні Алякіну оберуть запобіжний захід. При цьому він зазначає, що попередні запобіжні заходи щодо Алякіна скасовані, адже його процесуальна поведінка була належною.

Тарасюк також повідомив, що зараз Алякін є особою без громадянства, оскільки на початку 2019 року його позбавили українського громадянства, а від російського він відмовився.

Адвокат заявляє, що затримання було незаконним, у зв'язку з чим має намір звернутися в Держбюро розслідувань.

У ГПУ і поліції про затримання поки не повідомляють.

У серпні 2018 року СБУ затримувала Алякіна за запитом Росії, де його підозрюють у шахрайстві. До вересня він перебував під арештом.

Нагадаємо, в ході засідання Верховної Ради нардеп Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її позицію проти скасування мораторію і запуску ринку землі.

У відповідь глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Скороход пропонувала хабар народним депутатам і має намір ініціювати її виключення з фракції.

Джерело: Українська правда